Katarzyna Sokołowska pokazała synka! "Przepiękny"

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Katarzyna Sokołowska w lipcu tego roku została mamą. Choć reżyserka pokazów mody pochwaliła się już fanom kilkoma fotkami maluszka, to na wszystkich odwrócony był on tyłem do aparatu. Teraz gwiazda pokazała fanom jego twarz i zaapelowała do rodziców.

Zdjęcie Katarzyna Sokołowska jest szczęśliwą mamą / Mateusz Grochocki / East News