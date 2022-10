Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski rozstali się. Wydali wspólne oświadczenie

To już oficjalne - Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zakończyli swój związek. Wiadomość ta zaskoczyła i zasmuciła wszystkich, którzy kibicowali tej relacji. Aktorzy chcąc publicznie poinformować o rozstaniu, postanowili wydać wspólne oświadczenie na Instagramie. Zaznaczyli w nim, że to jedyny ich komentarz w tej sprawie. Nie pominęli też we wpisie swojej 3-letniej córki, Helenki.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski rozstali się. Jest oświadczenie

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nie są już razem

Jeszcze we wtorek - 11 października, Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zjawili się razem na imprezie Party Fashion Night. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że celebryci pozowali do zdjęć osobno. Nietypowa i nieco krępująca sytuacja obiegła bardzo szybko polskie media, a kilka godzin później Warnke i Stramowski postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości i poinformować o swojej decyzji. Wyjawili również przyczynę rozstania.

Piotr Stramowski pozuje z żoną. Jej strój niewiele zasłania

Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie. napisali aktorzy w oświadczeniu.

Na obu instagramowych profilach szybko posypały się komentarze. Fani nie kryli rozczarowania - byli bowiem przekonani, że związek Stramowskiego i Warnke jest jedną z najbardziej trwałych relacji w polskim show-biznesie. Głos zabrały również gwiazdy - Maffashion oraz Natalia Siwiec.

Idźcie dalej. Dużo dobrego dla was. skomentowała infuencerka

Zawsze szkoda. Idźcie dalej w miłości. napisała Siwiec

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski byli parą od 10 lat. Zaczęli spotykać się w 2012 roku, w 2016 wzięli ślub, a trzy lata później na świat przyszła ich córka Helena.

