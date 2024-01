Katarzyna Zdanowicz na zdjęciu sprzed lat. Dziennikarka jest nie do poznania

Katarzyna Zdanowicz przez lata przeszła niemałą metamorfozę. Do mediów społecznościowych właśnie trafiło ujęcie z 2010 roku, na którym dziennikarka dla wielu może być nie do poznania. Po ówczesnej fryzurze już dawno nie ma śladu. Spójrzcie na to zdjęcie!

Zdjęcie Katarzyna Zdanowicz / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News