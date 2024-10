Imprezy i branżowe eventy to dla Zdanowicz okazja, by nieco poeksperymentować z modą. Tym razem postawiła na oryginalny zestaw. Dziennikarka założyła szarą marynarkę oversize, do której dobrała klasyczną białą koszulę. Uwagę zwracało wiązanie z czarną wstążką. Mogłoby się wydawać, że reszta outfitu będzie utrzymana w podobnym tonie. Nic z tych rzeczy!

Katarzyna Zdanowicz zamiast eleganckich spodni, założyła dżinsy z podwiniętymi nogawkami. Warto dodać, że taki model to jeden z największych hitów tego roku. Można z nimi stworzyć efektowne, wizytowe stylizacje. Można je nosić w rozmaitych zestawieniach. Dziennikarka dobrała do nich czarne botki na niewielkim obcasie.

Stylizacja Zdanowicz przywodzi na myśl power-dressing. To styl w modzie, którego początki sięgają lat 70. Miał dodawać pewności siebie, a jego założeniem było wówczas pomaganie kobietom w zdobyciu autorytetu i władzy w środowisku mężczyzn. Dziś nie traktuje się go jako tego typu przepustki. Power dressing nie traci na popularności i jest idealny na rozmaite okazje.

W latach 70. i 80. kobiety nosiły marynarki z szerokimi ramionami, spódnice do kolan, koszule czy czółenka na niskim obcasie. Obecnie power dressing czerpie z tamtych elementów ubioru, ale to już raczej zabawa formą. Garnitury w mocnych kolorach, przeskalowane płaszcze, szerokie spodnie, koszule oversize, skórzane spódnice, satynowe sukienki czy marynarki oversize - jak widać, współczesny power dressing niejedno ma imię. W tym stylu chodzi przede wszystkim o to, by nosić ubrania, które dodają pewności siebie.