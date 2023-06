Katarzyna Zdanowicz na pokazie Macieja Zienia

Katarzyna Zdanowicz jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Kobieta chętnie uczęszcza na ważne dla polskiego show-biznesu wydarzenia. Jest uznawana za ikonę mody, a jej stylizacje są doceniane przez fanów i media.

Tym razem dziennikarka wybrała się na pokaz najnowszej kolekcji znanego projektanta Macieja Zienia, który przedstawił ubrania w ekologicznym stylu. Na imprezie pojawiło się wiele gwiazd m.in. Agnieszka Dygant, Aneta Kręglicka czy Aleksandra Adamska.

Zielona kreacja Katarzyny Zdanowicz

Zdanowicz zadała szyku w pięknej kreacji w kolorze trawiastej zieleni. Gwiazda postawiła na sukienkę typu midi o długości do połowy łydki, z dekoltem w serek, efektownym marszczeniu na brzuchu oraz bufiastymi rękawami.

Do stylizacji dziennikarka dobrała małą, czarną torebkę do ręki oraz beżowe sandałki na szpilce. Zdanowicz założyła do jednego ucha również kolczyka z ogromnym kamieniem. Całość uzupełniły nonszalancko zarzucone na jedną stronę głowy włosy oraz staranny makijaż.

Katarzyna Zdanowicz - życie zawodowe i prywatne

Zdanowicz jest dziennikarką Polsatu, gdzie pełni rolę prowadzącej Wydarzenia. Z kolei w Interii prowadzi swój autorski videocast " Zdanowicz. Pomiędzy wersami ". Do rozmów zaprasza niezwykle ciekawych gości.

Gwiazda ma 40 lat. Jest szczęśliwą mamą 12-letniego Maksymiliana. Aktywnie prowadzi konto na Instagramie, na którym obserwuje ją już ponad 63 tysiące użytkowników. Zdanowicz pokazuje tam najważniejsze momenty swojego życia.

