Kate Bosworth to amerykańska aktorka filmowa, której popularność przyniósł film "Błękitna fala" z 2002 roku. Wczesne dzieciństwo Kate spędziła w Los Angeles, by następnie przenieść się wraz z rodzicami do San Francisco, a później także Connecticut i Cohasset, w stanie Massachusetts. Pierwszy raz na dużym ekranie pojawiła się już w wieku 14 lat - zagrała w dramacie samego Roberta Redforda "Zaklinacz koni".

Elżbieta Romanowska ma chłopaka. Tych rzeczy nie wiesz o prowadzącej "Nasz nowy dom" W kolejnych latach Kate Bosworth pojawiała się w takich produkcjach jak "Tytani", "Wonderland" czy "Żyć szybko, umierać młodo", ale największą popularność przyniósł jej wspomniany melodramat "Błękitna fala", w którym wcieliła się w rolę ambitnej surferki z pogmatwanym życiem osobistym. Pojawiła się także m.in. w ekranizacji przygód o Supermanie. Zainteresowaniem mediów cieszyło się także zawsze życie prywatne aktorki. Piękna blondynka spotykała się z takimi przystojniakami jak Orlando Bloom, Ian Somerhalder czy Alexander Skarsgård. W 2013 roku wyszła za mąż za reżysera Michaela Polisha, ale to małżeństwo nie przetrwało. Od tego roku jest żoną Justina Longa.

Oryginalna uroda Kate (ma jedno oko niebieskie, a drugie brązowe) i jej zamiłowanie do mody vintage sprawiły, że już wiele lat temu zapracowała sobie na miano ikony mody i regularnie pojawiała się w kampaniach reklamowych czołowych projektantów czy marek kosmetycznych. Teraz została twarzą firmy produkującej stroje bikini.

Kate Bosworth zachwyciła nową sesją. 40 lat i taka figura

Kate Bosworth może się pochwalić doskonałą sylwetką - to właśnie wysportowana figura utorowała jej drogę do otrzymania roli w kultowym filmie o surferce Anne Marie. Jak się okazało, aktorka nie wyszła z formy i wciąż z powodzeniem może wcielać się w role sportsmenek.

Kate Bosworth wrzuciła na Instagrama serię zdjęć, dokumentujących jej pracę nad nową kampanią. Modelka pozuje w bikini i plażowych stylizacjach. Odważnie sięga także po deskę surfingową.

Fani natychmiast zasypali ją komplementami, zachwycając się nową kampanią:

- "Kampania doskonała", "Film, słońce, plaża. To jest tak dobre", "Najwyższy czas znowu zobaczyć "Błękitną falę", "Jesteś nieziemska" - piszą.

Podoba wam się Kate w roli surferki?

