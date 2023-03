Skandale to całe życie Katie Price

Katie Price to 44-letnia gwiazda z Wielkiej Brytanii, która popularność zyskała dzięki skandalom i występom w reality-show. Od lat fani śledzą jej kontrowersyjną karierę, którą stara się cały czas ubarwiać wybrykami.

Katie Price z trudem się porusza. Wszystko przez olbrzymi biust Celebrytka, która niegdyś zaczynała jako modelka znana jest ze swojego zamiłowania do operacji plastycznej. Ostatnio było głośno w Wielkiej Brytanii o jej kolejnej operacji powiększenia biustu.

Gwiazda ponoć dąży do tego, by mieć największe piersi w kraju i patrząc na jej nowe zdjęcia, jest na dobre drodze do osiągnięcia celu.

Jednak nie tylko operacje plastyczne są hobby Katie Price, ale także i tatuaże. Ma ich już całkiem sporo na swoim ciele, a one także wzbudzają poruszenie brytyjskich fanów celebrytki.

Nieudane tatuaże Katie Price

Obecnie na ciele Katie Price znajduje się 19 tatuaży, a liczba ta zwiększyła się w ostatnich dniach, kiedy gwiazda postanowiła wytatuować sobie nowe arcydzieło.

Tatuaże Katie Price do dziś szokują, bo niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe, jak chociażby słynne stringi z kokardką, które celebrytka postanowiła wytatuować sobie na odcinku lędźwiowym, czy kryształowe serce na kolanie.

Na jej ciele nie brakuje także róż, anielskich skrzydeł, czy imienia byłego partnera. Całość tworzy dość wybuchową mieszankę, która nie do końca ze sobą współgra.

Jednym z ulubionych tatuaży Katie jest pas do pończoch, który można znaleźć na jej prawym udzie.Jak sama przekonuje, zdecydowała się na to, ponieważ daje jej to poczucie noszenia koronkowej bielizny.

Czyżby Katie Price pragnęła zdobyć nie tylko tytuł posiadaczki największego biustu w Wielkiej Brytanii, ale też posiadaczki największej liczby nieudanych tatuaży?