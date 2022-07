Katie Price wywołała burzę swoją decyzją. Wolała lecieć na wakacje, niż spędzać czas z córką!

Narzeczona Kierana Haylera, Michelle Penticost, nie szczędziła gorzkich słów Katie Price po tym, jak była modelka opuściła 15. urodziny swojej córki.

39-letnia Michelle, która stoczyła jakiś czas temu prawną potyczkę z celebrytką, wyraziła swoje zdanie na ten temat, gdy 42-letnia Katie odleciała ze swoim narzeczonym Carlem Woodsem przed urodzinami jej córki na... wakacje.

Podróż oznaczała, że Katie Price mogła tylko życzyć swojej najstarszej córce wszystkiego najlepszego za pośrednictwem mediów społecznościowych, zamiast spędzać z nią ten wyjątkowy dzień w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Michelle zareagowała na tę decyzję w swoim poście na Instagramie, który brzmiał następująco:

"Dzieci zawsze będą pamiętać, kto się pojawił. Nie kto napisał post na Facebooku, albo kto pisał raz czy dwa razy w roku. Będą pamiętać, kto zadał sobie trud zmiany harmonogramu, dokonywania niewygodnych wyborów i kto uczynił je priorytetem".

Katie Price napisała za to krótkie życzenia, kierując słowa do córki: "Brak słów, aby opisać moją miłość do mojej Księżniczki i naszą nierozerwalną więź. Mamy ją od 15 lat i wiele przed sobą, wszystkiego najlepszego". Córka Katie Price odpisała matce: "Kocham cię".

Po tym wydarzeniu nawet fani Katie Price nie kryli oburzenia jej postawą i nie szczędzili jej gorzkich słów krytyki. Ona jednak zdaje się nie przejmować zdaniem innych i obecnie doskonale bawi się na zagranicznych wakacjach.

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz też:

Dorota Segda i Stanisław Radwan: z teatru do życia. Tak rozkwitało ich uczucie!

Robert Lewandowski z rodziną na Majorce. "Lewa" to nowa "królowa życia"