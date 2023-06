Khloe Kardashian pozuje w obcisłej sukience

Gwiazdy Elle Macpherson wspomina lata 90. i zachwyca sylwetką. Ale forma Khloe Kardashian nie może narzekać na brak popularności. Jej nazwisko od lat jest znane niemal na całym świecie, a to się przełożyło na zasięgi w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 307 mln osób, a więc nic dziwnego, że celebrytka regularnie publikuje tam posty.

Chętnie udostępnia zdjęcia z wielkich wyjść, ale nie brakuje tam również rodzinnych ujęć. Oprócz tego jej fani dość często są zasypywani kadrami, na których widać Khloe Kardashian pozującą w kusych strojach.

Tym razem postawiła na obcisłą sukienkę, która dokładnie podkreśliła jej figurę. Celebrytka ciężko trenuje, by utrzymać smukłą sylwetkę, a więc często eksponuje efekty wielu godzin spędzonych na siłowni.

Khloe Kardashian wybrała modny w tym sezonie kolor

Khloe Kardashian postawiła na długą sukienkę w intensywnym kolorze. Wybrała pomarańczowy, który w tym sezonie uchodzi za jeden z najmodniejszych. Króluje on w różnych odcieniach i wielu poleca go stosować przede wszystkim w total lokach lub tak jak zrobiła to córka Kris Jenner w letnich sukienkach.

Intensywny pomarańczowy to idealny kolor na letnie, słoneczne dni. Pomarańczowe dodatki to dobry pomysł na orzeźwienie outfitu. Cała stylizacja utrzymana w tym tonie prezentuje się zjawiskowo. Wówczas ciężko oderwać od niej wzrok. Pomarańczowy świetnie podkreśla opaleniznę. Do tego rozpromienia twarz, dodaje świeżości i odmładza nawet o kilka lat.

Internauci nie kryli w komentarzach, że celebrytka wygląda wręcz rewelacyjnie i to zdecydowanie jej kolor. "Bardzo ładnie", "Wspaniale", "Khloe wyglądasz absolutnie olśniewająco" - pisali pod postem.

