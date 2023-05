53-letnia Jennifer Lopez znajduje się w gronie gwiazd, dla których czas się zatrzymał. Latynoska diwa postanowiła pochwalić się swoimi wdziękami na zdjęciach promujących jej markę.

Jennifer Lopez w skąpym kostiumie odsłania wdzięki. Co za ciało

Instagram Post Rozwiń

Lopez zaprezentowała się w skąpym i mocno wyciętym żółtym stroju kąpielowym, który odsłania jej dekolt i podkreśla zgrabną sylwetkę. Aby dodać stylizacji "wakacyjnego pazura" Lopez na głowę założyła kolorową chustę. Dopełnieniem stylizacji są złote kolczyki w kształcie koła i okulary przeciwsłoneczne z różowymi soczewkami. Trzeba przyznać, że Lopez wygląda obłędnie.

Reklama

- Nareszcie lato - napisała na Instagramie.

W sekcji komentarzy wybuchła dyskusja. "Gorąco", "Uwielbiam cię królowo", "Lopez jak zawsze wygląda wspaniale", "Jak pięknie" - komplementowali fani. Niektórzy zwracali uwagę na to, że Lopez wręcz młodnieje w oczach.

Zobacz też: Grażyna Torbicka lansuje gorący trend. Te spodnie to hit sezonu

Internauci oburzeni zachowianiem Lopez

Zdjęcie Jennifer Lopez i Ben Affleck / mcla@broadimage.com/Broad Image/East News / East News

Nie zabrakło krytycznych komentarzy. Część osób zarzuca Lopez stosowanie filtrów i retusz zdjęcia. "Dużo filtrów i Photoshopa", "Znów filtry" - pisali. Niektórzy skrytykowali również biznes piosenkarki, który tak chętnie promuje, czyli linię koktajli alkoholowych.

"Ciekawi mnie ta decyzja biznesowa. Zwłaszcza, że twój nowy mąż ma historię jaką ma i otwarcie mówi o trzeźwości i przemyśle alkoholowym" - napisał jeden z internautów.

Mąż Lopez, aktor Ben Affleck, wyznał, że od 15. roku życia jest uzależniony od alkoholu. W wywiadach podkreślał, że nie pije od stycznia 2020 roku.

Zobacz też: Natalia Oreiro w nowej sesji zdjęciowej. Pokazała też filmik z synem

Jennifer Lopez: jak dba o formę?

Instagram Post Rozwiń

Jennifer Lopez mimo upływu lat nadal zachwyca perfekcyjną sylwetką. Zawdzięcza ją nie tylko dobrym genom, ale również zdrowemu odżywianiu się, uprawianiu sportów i ćwiczeniom na siłowni. W codziennej diecie stara się wybierać zdrowe dania i dba picie odpowiedniej ilości wody.

Co ciekawe, gwiazda wstaje o 4.45, aby zrobić trening. I to bez względu na to, jakie ma plany na cały dzień. 53-letnia aktorka rozmawiała jakiś czas temu z "UsWeekly", gdzie opowiadała jak ruch pomaga jej zachować pozytywne nastawienie. Piosenkarka przyznała, że jej zdaniem "istnieje pozytywna korelacja między ćwiczeniami a zdrowiem psychicznym".

Jak widać, gwiazda codziennie ćwiczy nie tylko by mieć idealną figurę, ale i po to, by dobrze się ze sobą czuć.

Zobacz też: Jennifer Lopez wstaje skoro świt! Dzięki temu zachwyca wyglądem

***