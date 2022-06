Khloe i Kendall wybrały się na kolację ze swoją matką Kris Jenner. Każda z pań zaprezentowała zupełnie inną stylizację. Jednak to zdecydowanie Khloe Kardashian skupiła na sobie całą uwagę.

Zdjęcie Khloe i Kendall na kolacji z matką Kris Jenner / Backgrid/East News / East News

Khloe Kardashian w lateksowej sukni

Khloe Kardashian miała na sobie długą, obcisłą lateksową suknię, która podkreślała jej szczupłą sylwetkę.

Zdjęcie Khloe Kardashian uwielbia się chwalić swoją figurą / Backgrid/East News / East News

Khloe Kardashian - metamorfoza

Khloe w ostatnim czasie sporo schudła i wprost uwielbia chwalić się swoim ciałem. Celebrytka przeszła spektakularną metamorfozę, a fani słynnych sióstr są pod wrażeniem jej wyglądu. Dawniej Khloe była nawet określana mianem "najbrzydszej z sióstr". Kobieta musiała zmagać się z licznymi kompleksami i chciała w końcu wpasować się w standardy piękna, które obecnie są kreowane m.in. na Instagramie. Dlatego przez lata próbowała się upodobnić do reszty swoich sióstr.

Instagram Post

Khloe zdradziła nawet, że wcześniej poprawiła sobie nos. Teraz Kardashianka może pochwalić się również talią osy i umięśnionym brzuchem. Fani zastanawiają się jednak, czy to efekt diety i pracy na siłowni czy też zasługa chirurga plastycznego.

Instagram Post

Khloe Kardashian - burzliwe życie prywatne

Khloe Kardashian urodziła się 27 czerwca 1984 roku w Los Angeles. Jest córką Roba Kardashiana i Kris Jenner. Sławę przyniósł jej udział w reality show "Keeping Up with the Kardashians". Jest współwłaścicielką butiku odzieżowego w Kalifornii, Miami i Nowym Jorku. W 2012 roku Khloe była jedną z osób prowadzących amerykańską odsłonę programu "X Factor".

W mediach szczególnie głośno jest o burzliwym życiu prywatnym celebrytki. W 2009 roku Khloe wzięła ślub z amerykańskim koszykarzem Lamarem Odomem, z którym rozwiodła się w 2016 roku. Z kolejnym partnerem, koszykarzem Tristanem Thompsonem ma córkę True, która urodziła się w 2018 roku. Para rozstała się rok później, ponieważ sportowiec miał zdradzić Khloe z Jordyn Woods, przyjaciółką jej przyrodniej siostry Kylie Jenner.

