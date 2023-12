Khloe Kardashian w mediach społecznościowych

Gwiazdy Anna Starmach ma go już w swojej szafie. To hit tego sezonu Khloe Kardashian, czyli młodsza siostra Kim nie może narzekać na brak zainteresowania. Grono jej fanów liczy miliony osób na całym świecie, a wszystko to za sprawą rodzinnego reality show. Obecnie córka Kris Jenner rozwija swoją markę odzieżową i prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil obserwuje już 311 mln osób, a więc każdy post spotyka się ze sporym odzewem.

Celebrytka może liczyć na wsparcie fanów i miłe słowa niemal pod każdym postem. Swego czasu musiała się jednak zmierzyć ze sporą ilością uszczypliwych komentarzy. Wielu zarzucało jej zbyt duży retusz zdjęć. Internauci podkreślali, że wręcz nie przypomina samej siebie. Obecnie pod niektórymi postami nadal pojawiają się tego typu głosy.

Zdjęcie Khloe Kardashian aktywnie działa w mediach społecznościowych / Rex Features/EAST NEWS / East News

Khloe Kardashian zachwyciła w długiej sukience

Khloe Kardashian nie przejmuje się jednak negatywnymi wpisami i regularnie publikuje swoje zdjęcia w sieci. Celebrytka coraz częściej udostępnia rodzinne kadry i zdjęcia z domowego zacisza. Nie brakuje również ujęć, na których dokładnie widać jej dokładnie dobrane stylizacje. To właśnie one najczęściej przyciągają spojrzenia fanów.

Córka Kris Jenner przede wszystkim stawia na stylizacje, które podkreślają jej kształty. Często są to kuse sukienki i obcisłe spodnie. Oprócz tego chętnie pozuje w krótkich topach odsłaniających jej umięśniony brzuch.

Tym razem celebrytka zachwyciła fanów w obcisłej kreacji. Stylizacja w ciemnooliwkowym kolorze dokładnie podkreśliła jej figurę, a wysokie sandałki na obcasie jeszcze bardziej ją wysmukliły.

Całość Khloe Kardashian dopełniła mocnym makijażem odznaczającym się czarną kreską na powiece. Celebrytka postanowiła związać włosy w wysoki kucyk, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Fani w komentarzach nie potrafili kryć zachwytu. "Cudownie wyglądasz w tej sukience", "Oszałamiająca", "Wyglądasz niesamowicie", "Królowa", "Przepięknie" - czytamy na Instagramie.

