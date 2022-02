"Kim jest Anna?" to nowa produkcja platformy Netlix, którą będzie można śledzić już od 11 lutego. To także kolejny projekt Shondy Rhimes, amerykańskiej scenarzystki, twórczyni "Chirurgów" czy "Sposobu na morderstwo". Historia Anny Delvey to gotowy scenariusz na mocną, filmową opowieść, więc można się spodziewać kolejnego, wielkiego hitu Netflixa.

Anna Sorokin urodziła się w Domodiedowie pod Moskwą, jej ojciec był kierowcą tira, a matka prowadziła mały lokalny sklepik. Już jako szesnastolatka Anna wyjechała wraz z rodziną do Niemiec, ale nie wspomina tego czasu najlepiej. Nastolatka nie radziła sobie z językiem niemieckim, a koleżanki opisały ją jako nieśmiałą i wycofaną. W 2011 roku dostała się na prestiżową uczelnię artystyczną w Londynie, a następnie wyjechała do Paryża, gdzie otrzymała staż w ekskluzywnym modowym magazynie „Purple”. Mniej więcej w tym okresie zmieniła nazwisko na Delvey. Paryż był jednak dla dwudziestokilkuletniej Anny Delvey za mały, więc w 2013 roku wyruszyła do Nowego Jorku, gdzie postanowiła zacząć od nowa.

Latami oszukiwała Nowojorczyków! Kim jest Anna Delvey z nowego serialu Netflixa?

Anna Delvey nie miała majątku, koneksji i nazwiska - postanowiła więc wymyślić się na nowo. Najpierw założyła (fikcyjną jak się okazało) Fundację Anny Delvey, zrzeszającą zamożnych kolekcjonerów sztuki. Miała się ona mieścić w kamienicy na dolnym Manhattanie. Anna Delvey wręczała potencjalnym inwestorom broszurę, w której opisywała jak w swoim stosunkowo krótkim życiu zdążyła zgromadzić sporą kolekcję dzieł. Szczyciła się także znajomością ze słynnymi architektami, artystami i mecenasami sztuki i podawała za spadkobierczynię gigantycznej fortuny z Niemiec.

Anna Delvey szturmem wdarła się do świata nowojorskich elit i zyskała reputację rozrzutnej miłośniczki pieniędzy, luksusu i sztuki. "Podróżowała" po Nowym Jorku, zmieniając hotele, pojawiając się na wystawnych bankietach i odwiedzając najdroższe restauracje w mieście.

Anna Delvey była lubiana i szybko poznawała nowych ludzi, a swoje pełne przepychu życie relacjonowała w mediach społecznościowych. Czarterowanymi samolotami latała na światowe wydarzenia kulturalne i rzekome spotkania biznesowe ze światową elitą. Jak to możliwe, że było ją na to wszystko stać? Wystawiała czeki bez pokrycia, zadłużała karty kredytowe i naciągała przyjaciół.

Annie Delvey przez długo czas udawało się oszukiwać Nowojorczyków, ale w końcu na jaw wyszły jej defraudacje i wyłudzenia. W 2019 roku została skazana na 12 lat pozbawienia wolności, ale wyszła w marcu 2021 roku. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 151 tysięcy osób.



"Kim jest Anna" będzie mieć swoją premierę 11 lutego na platformie Netflix. W rolę Anny wcieliła się Julia Garner, amerykańska aktorka, dwukrotna zdobywczyni nagrody Primetime Emmy za drugoplanową rolę Ruth Langmore w serialu "Ozark".





