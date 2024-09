Tą zupą zajadamy się niemal co tydzień. Bosacka przestrzega: zwróć uwagę podczas zakupów

Gdy barszcz ląduje na stole, wielu zaciera ręce na smaczny i syty obiad. Obok niesamowitego smaku, nie można odmówić również wielu prozdrowotnych właściwości. Jego głównym składnikiem są bowiem buraki - źródło ważnych witamin i minerałów, na czele z witaminą C, potasem, magnezem, żelazem czy witaminami z grupy B. Warzywa bogate są też we wspomagający trawienie i utrzymanie zdrowia jelit błonnik. Pomagają również wspomóc zdrowie serca. Eksperci przyznają dodatkowo, że regularne spożywanie barszczu może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka niektórych chorób przewlekłych.