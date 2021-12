Julio Iglesias Junior. Kim jest?

Julio Iglesias Junior jest synem słynnego hiszpańskiego wokalisty Julio Iglesiasa, a tym samym starszym bratem popularnego piosenkarza, autora wielu hitów, Enrique Iglesiasa.

Mężczyzna zadebiutował w 1999 roku, wydając swój pierwszy album "Under My Eyes". Następnie współpracował z Cher, z którą udał się w trasę koncertową po Ameryce Północnej. W sumie Julio ma na koncie cztery płyty.

Julio Iglesias Junior. Co robi?

Iglesias rozwijał także karierę telewizyjną. Pojawił się w amerykańskim serialu komediowym NBC "Jak grom z jasnego nieba". Wystąpił również w hiszpańskiej wersji programów "Twoja Twarz Brzmi Znajomi" i "Taniec z gwiazdami".

Reklama

Z kolei w USA wygrał program "Gone Country" i wziął udział w rozrywkowym show telewizji ABC "Superstars". Dodatkowo, Julio pracował w branży modelingu.

Julio Iglesias Junior w Polsce

Podczas imprezy sylwestrowej w Zakopanem Iglesias ma wykonać największe hiszpańskie hity, jak "La Camisa Negra", a także przeboje swojego ojca Julio i brata Enrique.



***

Po dwuletniej przerwie powracamy na Stadion Śląski, by wspólnie świętować najważniejszą imprezę roku - Sylwester Szczęścia 2021/2022! Pełni optymizmu i radości spotykamy się by tanecznym krokiem przywitać Nowy Rok! Bądźcie z nami w Polsacie, portalu INTERIA, Polsat Go (polsatgo.pl) oraz Polsat News!

To będzie niezapomniana noc! Bądźcie z nami podczas relacji na żywo z najlepszego koncertu ostatniego dnia tego roku i z przytupem oraz w szampańskich humorach przywitajcie kolejny rok! Pozwólcie nam się porwać w tę wyjątkową muzyczną podróż, podczas której usłyszymy największe hity lat i dekad.

Nowy Rok przywitają z nami: Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Ewelina Lisowska, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban, Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Papa D, Enej, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra oraz Gromee!

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Telewizji Polsat, Polsat Go, w portalu INTERIA oraz Polsat News.

Czytaj więcej:

Znamy pierwszą zagraniczną gwiazdę sylwestra TVP. Internauci są bezlitośni!

ENRIQUE IGLESIAS WYDAJE OSTATNIĄ PŁYTĘ! CO DALEJ Z JEGO KARIERĄ?