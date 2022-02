Kim Kardashian pozuje w bikini

Kim Kardashian podobnie jak jej cała rodzina zasłynęła za sprawą reality-show "Keeping Up with the Kardashians". Już od pierwszych odcinków zaczęła wzbudzać zainteresowanie. Obecnie należy do grona najpopularniejszych gwiazd na całym świecie.



Instagram Post

Nie da się ukryć, że wszystkie siostry Kardashian-Jenner nie mają problemu, by publikować zdjęcia w skąpej bieliźnie lub bikini. Mimo to nowe ujęcia za każdym razem wzbudzają zachwyt, a internauci nie potrafią wobec nich przejść obojętnie. Tak też było tym razem. Kim Kardashian zapozowała w basenie, a efektem spontanicznej sesji od razu pochwaliła się w mediach społecznościowych.



Fani zachwyceni nowym zdjęciem Kim Kardashian

Instagramowy profil Kim Kardashian obserwuje 286 mln osób. Nic dziwnego, że celebrytka stara się regularnie publikować posty i pokazywać swoje luksusowe życie. W mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z wakacji oraz rodzinnych ujęć.

Instagram Post



Celebrytka chętnie pokazuje zmysłowe kadry w bieliźnie i bikini, które zawsze robią spektakularne wrażenie na internautach z całego świata. Już nie raz udowodniła, że potrafi zwrócić na siebie uwagę. Tym razem również się udało.



Zdjęcia z basenu bez wątpienia przypadły do gustu jej fanom, bo zostały polubione przez trzy miliony osób. Celebrytka została wręcz obsypana komplementami.

Instagram Post

