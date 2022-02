Mel B ze Spice Girls została ambasadorką... wyspy!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Na scenie póki co jej nie zobaczymy, bo zapowiadany powrót zespołu Spice Girls na razie nie dojdzie do skutku. Ale to nie znaczy, że Mel B będzie się nudzić. Przeciwnie, wokalistkę czekają nowe obowiązki - została ambasadorką, położonej na Morzu Karaibskim, wyspy Nevis. Gwiazda ma się przyczynić do rozsławienia wyspy, co z kolei ma skutkować napływem turystów. Mel B nie wybrano do tej roli przypadkowo - z Nevis pochodzi jej ojciec.

Zdjęcie Mel B ze Spice dostała ważne zadanie! / Splash News / East News