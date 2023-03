Justyna Steczkowska już od ponad 20 lat zachwyca publiczność swoim głosem i muzyką. Gwiazda w ubiegłym roku świętowała 50. urodziny i ani myśli zwalniać tempa.

Steczkowska wciąż zaskakuje

Zdjęcie Justyna Steczkowska wciąż zachwyca. Gwiazda nie zwalnia tempa i angażuje się w kolejne artystyczne projekty / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Artystka nadal zaskakuje - koncertuje i bierze udział w kolejnych artystycznych projektach. Na swoim koncie ma setki występów muzycznych, teatralnych i telewizyjnych oraz kilkanaście albumów muzycznych.

Gwiazda pozostaje również w kontakcie ze swoimi fanami. Na Instagramie odsłania kulisy swojego zawodowego i prywatnego życia. Piosenkarka chętnie prezentuje swoje sceniczne stylizacje, w których wygląda obłędnie!

Jednym ze znaków rozpoznawczych polskiej wokalistki jest smukła sylwetka. Steczkowska słynie z perfekcyjnej figury, którą chętnie eksponuje w rozmaitych kreacjach. Gwiazda w szczególności lubi pokazywać swoje zgrabne nogi, które zostały nawet okrzyknięte mianem "najlepszych nóg show biznesu".

Justyna Steczkowska kusi na plaży. Eksponuje "najlepsze nogi show biznesu"

Piosenkarka po raz kolejny postanowiła udowodnić, że to prawda. Chociaż w Polsce wiosna oficjalnie się już rozpoczęła, to pogoda za oknem raczej na to nie wskazuje. Steczkowska najwyraźniej zatęskniła za piękną i słoneczną pogodą, ponieważ na Instagramie opublikowała zdjęcie, do którego pozuje na plaży w wakacyjnej stylizacji.

- Czuję w powietrzu zapach wiosny Nie mogę się doczekać włożenia krótkich spodenek. A wy? - zwróciła się do swoich fanów.

Na ich reakcję nie trzeba było długo czekać. Ich uwagę zwróciła przede wszystkim wspomniana stylizacja. Steczkowska ma na sobie zwiewną, wzorzystą koszulę, która odsłoniła jej płaski brzuch. Gwiazda postanowiła również wyeksponować swoje zgrabne nogi w krótkich szortach. Uzupełnieniem stylizacji są okulary przeciwsłoneczne.

"Najpiękniejsze nogi show biznesu". Fani zachwyceni zdjęciem Steczkowskiej

Zachwyceni fani obsypali piosenkarkę komplementami.

"Nie można tak z roku na rok wyglądać coraz lepiej", "Z takimi nogami to możesz nosić szorty przez cały rok", "Najpiękniejsze nogi show biznesu", "Z takimi nogami to cały rok szorty", "Gdybym miała takie nogi, też czekałabym na lato", "Ideał kobiety" - prześcigali się w komplementowaniu Steczkowskiej internauci.

Trzeba przyznać: tacy fani to prawdziwy skarb.

