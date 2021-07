Kim Kardashian bawi się w Palm Springs

Kim Kardashian korzysta z życia singielki jak tylko może. Po tym, jak rozstała się z mężem, Kanye Westem, i stara się ułożyć swoje sprawy na nowo.

Wiele mówiło się o tym, że gwiazda robi dobrą minę do złej gry, bo chociaż cierpi po rozstaniu, to w mediach wygląda na niezwykle szczęśliwą i zrelaksowaną.



Tym razem Kim Kardashian postanowiła zaznać nieco odpoczynku w malowniczym Palm Springs, czyli modnym mieście w stanie Kalifornia.



Gwiazda pokazała, jak spędza czas w tym ekskluzywnym miejscu i oczywiście zachwyciła swoich fanów zdjęciem w bikini.



Trudno nie zauważyć, że Kim wciąż trzyma formę i jej sylwetka zachwyca. Gwiazda sporo czasu spędza na siłowni i pilnuje diety.



Nic więc w tym dziwnego, że wygląda niemal idealnie. Sylwetka gwiazdy stała się inspiracją dla jej fanów, by w tym roku mocniej potrenować przed sezonem bikini.



