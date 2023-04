Spis treści: 01 Kimberley Garner: projektantka strojów kąpielowych

Kimberley Garner kusi na Instagramie

Kimberley Garner kusi w skąpym bikini na plaży. Gorące widoki

Kimberley Garner to brytyjska projektantka kostiumów kąpielowych. Jej pierwsza kolekcja ujrzała światło dzienne w maju 2013 roku. Oprócz własnej marki zajmuje się również aktorstwem i jest osobowością telewizyjną. Popularność przyniósł jej udział w "Made in Chelsea", z kolei w 2017 roku zagrała w filmie "Sweetheart".

Kimberley Garner: projektantka strojów kąpielowych

W świecie filmu Garner nie pojawia się jednak zbyt często. Chociaż studiowała aktorstwo w London Academy of Music and Dramatic Art, Royal Academy of Dramatic Art oraz w Lee Strasberg Theatre and Film Institute, nie zrobiła kariery w swoim zawodzie. Rozpoznawalność wykorzystała jednak inaczej i założyła swoją markę strojów kąpielowych.

Kimberley Garner kusi na Instagramie

Instagram Post Rozwiń

Celebrytka jest również aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 500 tys. osób, chętnie odsłania kulisy swojego zawodowego i prywatnego życia.

Kimberley Garner słynie ze smukłej sylwetki i idealnie sprawdza się w roli modelki, co widać na publikowanych przez nią zdjęcia. 32-latka pokazuje również swoje treningi i to, jak spędza czas wolny - nie brakuje oczywiście zdjęć z podróży.

Garner stara się przyciągać uwagę fanów również zdjęciami w skąpych strojach. Zdjęć, do których pozuje w bikini nie brakuje. Trzeba przyznać, że celebrytka wygląda w nich zjawiskowo. Kimberley nie boi się odsłaniać swojego ciała i prezentować efektów treningów.

Instagram Post Rozwiń

Kimberley Garner kusi w skąpym bikini na plaży. Gorące widoki

Ostatnio celebrytka pojawiła się na plaży w Miami. Trzeba przyznać, że sama jest najlepszą reklamą swoim strojów kąpielowych. Czerwone i skąpie bikini odsłoniło perfekcyjną figurę 32-latki. Plażowicze z pewnością mieli na co popatrzeć!

Zdjęcie Kimberley Garner w bikini / Backgrid/East News / East News

Zdjęcie Kimberley Garner w bikini / Backgrid/East News / East News

