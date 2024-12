Kinga Rusin żyje pasją do podróżowania. Tak zmieniło się jej życie

Podróże te są możliwe dzięki elastyczności, jaką daje prowadzenie własnego biznesu kosmetycznego. To była zdecydowanie spora zmiana życiowa gwiazdy, ale patrząc na jej media społecznościowe, trudno nie odnieść wrażenia, że była to dobra decyzja.

Dziennikarka traktuje podróże jako okazję do poznawania różnych kultur i miejsc historycznych, a za pośrednictwem mediów może dzielić się nabytą wiedzą z obserwatorami i nierzadko można dostrzec w jej treściach wątki edukacyjne. Często podkreśla, że to wymaga dużego zaangażowania, ale jest dla niej źródłem radości i inspiracji.

Kinga Rusin zdecydowanie postanowiła spełniać marzenia i zachęca do tego innych, w tym swoją 82-letnią mamę. To właśnie w najnowszym poście, gdzie na zdjęciu pozuje przy pięknym wodospadzie, opowiedziała o tym, jak udało jej się zachęcić mamę do poznawania świata.