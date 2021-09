Klaudia Halejcio żegna lato na pikniku boho

Klaudia Halejcio, aktorka znana głównie z takich produkcji jak "Złotopolscy" czy "Pierwsza miłość" znana jest z wyczucia stylu. Gdy niedawno świętowała z przyjaciółmi urodziny, pokazała fanom swój imponująco urządzony dom. Posiadłość ma ponad 500 metrów kwadratowych, nowoczesny wystrój, a pokój Nel to prawdziwe królestwo malej księżniczki.

Klaudia Halejcio chwali się ogrodem. Fani zachwyceni hamakiem!

Nowy dom Klaudii Halejcio to nie tylko luksusowe wnętrza, ale także zapierający dech w piersiach ogród. Gwiazda podzieliła się z fanami fotką, na której pozuje na hamaku i zdradza plany na parapetówkowe party.

- Miało być parapetówkowe Boho Party, bo tak chcieliśmy uczcić naszą przeprowadzkę w magiczne miejsce z pięknym ogrodem, ale sezon słonecznej pogody się kończy. Zabrakło czasu, dużo obowiązków, hamak zakupiony wiec chociaż zrobiłyśmy boho piknik.



Może nie ma już takiego słońca, ale jeszcze da się przyjemnie posiedzieć na zewnątrz. Leniuchujemy przy smacznych przekąskach świętując koniec lata. A boho Party odstawiam na otwarcie przyszłego sezonu - napisała na Instagramie.

Fanów Klaudii ożywił najnowszy wpis i zasypali ją komplementami - "Przepiękny kawał ogrodu", "Przecudny macie ten ogród" - pisali, nie zabrakło również pytań o oryginalny hamak, na którym wypoczywa gwiazda. Niestety, pojawiło się również sporo negatywnych komentarzy:



- "Tyle odpoczynku przy małym dziecku to tylko pozazdrościć", "Masz nianię całodobową?", "Po prostu masakra, serio. Wyidealizowane to wszystko aż boli" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem. Myślicie, że Klaudia przejmie się krytyką?





