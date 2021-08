Kourtney Kardashian pokazała zdjęcia w bikini bez retuszu?!

Kim Kardashian zaskoczyła zdjęciami!

Kourtney Kardashian jest najstarszą z sióstr Kardashian i robi równie imponującą karierę, co one. Sławę zyskała, podobnie jak cała rodzina, dzięki reality show "Z kamerą u Kardashianów", a w 2010 roku ogłoszono nowe reality show z Kourtney: "Kourtney i Kim jadą do Nowego Jorku".

Prywatnie jest matką trójki dzieci, gdzie ostatnią pociechę urodziła w 2014 roku i od tego czasu pracuje nad swoją sylwetką.



W przeciwieństwie do reszty swoich sióstr, Kourtney jednak zdecydowała się na publikacje zdjęć w swoich mediach społecznościowych bez retuszu.



Jej siostry - Kim, Khloe, Kendal i Kylie nie wyobrażają sobie takie posunięcia. Kim zarzucono nawet retuszowanie swojego ciała w reklamie jej własnych kosmetyków. Za to na profilu Kourtney pojawiły się jej zdjęcia, na których widać normalny kształt jej ciała.



To bardzo spodobało się fanom gwiazdy, którzy nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.



Kourtney nie zamierza ukrywać, że tak jak każdy normalny człowiek posiada niedoskonałości na swoim ciele. Czy reszta sióstr weźmie z niej przykład? Fani z pewnością oszaleliby ze szczęścia i poparli takie decyzje!





