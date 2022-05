Klan Kardashian-Jenner przebywa obecnie w Portofino, gdzie odbędzie się kolejna ceremonia ślubna Kourtney Kardashian i Travisa Barkera.

Kourtney Kardashian i Travis Barker mają się pobrać w niedzielę. Jak donosi Daily Mail ceremonia odbędzie się na tarasie średniowiecznego zamku i będzie miała kameralny charakter.

Zobacz również: Sylwia Bomba pozuje w skąpym bikini. Ten fason będzie hitem lata?

Kourtney i Travis. Trzeci raz "tak"

Będzie to tak naprawdę kolejna ceremonia ślubna, ponieważ para już wcześniej powiedziała sobie "tak" - w Las Vegas przed sobowtórem Elvisa Presleya i w Santa Barbara - tym razem już w towarzystwie urzędników. Teraz zakochani organizują przyjęcie we Włoszech.

Reklama

Instagram Post

Ostatnie przygotowania trwają, a rodzina Kardashian-Jenner wykorzystuje ostatnie chwile przed ceremonią, by prezentować w Portofino wyszukane stylizacje. Wielkim nieobecnym jest jak na razie Scott Disick, były partner Kourtney.

Słynne siostry niewątpliwie zrobiły sobie w Portofino swój prywatny "fashion week". Paparazzi przyłapali wystylizowanych członków rodziny zmierzających m.in. na kolację do restauracji Ristorante Puny.

Zobacz również: Kontrowersje wokół Kim Kardashian nie milkną. ICOM Costume zabiera głos

Kourtney w sukience z Matką Boską

Zdjęcie Kourtney Kardashian szykuje się do trzeciej ceremonii ślubnej. Została przyłapana w sukience z Matką Boską / ROSS/BackGrid UK /East News / East News

To nie jedyne zdjęcia "dokumentujące" podróż Kardashianów do Portofino. W sobotę Kourtney i Travis wybrali się na lunch, co tez nie umknęło uwadze paparazzi. Tym razem Kourtney miała na sobie czarny welon z niebieskim wykończeniem i czarną mini sukienkę od Dolce&Gabbana z wizerunkiem Matki Boskiej. Travis miał na sobie czarną szatę i złoty łańcuch.

Kourtney, Travis i wielka miłość

Baker i Kardashian oficjalnie ogłosili swój związek na początku zeszłego roku. W październiku 2021 roku Travis oświadczył się Kourtney na plaży w Montecito w Kalifornii.

Instagram Post

Kourtney przez lata była związana ze Scottem Disickiem, ale nigdy nie wyszła za niego za mąż. W 2015 roku para oficjalnie się rozstała. Po rozstaniu pozostawali jednak w przyjacielskich relacjach, a Disick utrzymywał kontakt z rodziną Kardashianów.

W jednym z odcinków rodzinnego show Kardashianów Disick wyjawił, jak zareagował na zaręczyny swojej byłej partnerki.

- Nie mogłem sobie poradzić z byciem z nią. Pozdrawiam Travisa. Czeka go dużo pracy - przyznał Disick, nawiązując do tego, że Kourtney należy do osób o dość trudnym charakterze. - Kourt nie jest najprostsza, jeśli chodzi o wszystko.

Travis Barker był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsze małżeństwo z Melissą Kennedy trwało 9 miesięcy. Z drugą żoną, Shanną Moakler, rozwiódł się w 2008 roku. Owocem związku jest 2 dzieci - córka Alabama i syn Landon.

***

Zobacz również:

Katarzyna Cichopek zaskoczyła stylizacją. Nie wszystkim się spodobało

Scott Disick już zapomniał o Kourtney? Celebryta przyłapany z nową dziewczyną