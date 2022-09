Król Karol III od zawsze kochał tylko Camillę? Dowodem zdjęcia ze ślubu!

Król Karol III poślubił Camillę Parker Bowles, a dziś królową konsortę w 2005 roku. Nie jest jednak tajemnicą, że para, która poznała się w 1970 roku podczas meczu polo, przez wszystkie lata przed ślubem utrzymywała ze sobą bardzo bliskie kontakty. To właśnie o Camillę chorobliwie zazdrosna była księżna Diana i to Camillę obwiniał świat o przykry finał małżeństwa "królowej ludzkich serc" i Karola.

Król Karol III szybko abdykuje? Sensacyjna przepowiednia Nostradamusa!

Kasia ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” przeszła metamorfozę. „Zupełnie inna kobieta”

Karol III stracił cierpliwość. Wybuchł złością na oczach kamer

Klaudia Halejcio pokazała, jak jej partner opiekuje się dziećmi. „Mistrz” Z biegiem lat Camilla zaczęła jednak budzić coraz większą sympatię Brytyjczyków, którzy docenili, że przez cały ten czas wiernie trwała u boku Karola, będąc jego lojalną przyjaciółką.

Camilla skończyła niedawno 72 lata i z tej okazji na rynku ukazała się jej biografia, której fragmenty wyciekły już do sieci i przedstawiają początki jej romansu z Karolem. Wynika z nich, że nie wszyscy bliscy i przyjaciele Karola popierali jego związek z Dianą, która kompletnie nie wiedziała, na co się pisze i "w co się pakuje".

Cieszyło ją to, że fotografowie wciąż robią jej zdjęcia, podczas gdy w wywiadach otwarcie narzekała na wścibstwo prasy

Reklama

podaje Daily Mail.

Co ciekawe, z książki wynika, że Camilla darzyła Dianę sporą sympatią i to młoda księżna urwała znajomość, czując, że jej mąż nigdy nie zapomniał o swojej pierwszej, wielkiej miłości.

Zobacz również: Meghan Markle całkowicie odcięta. Karol III wkroczył do akcji!

Król Karol III wiedział, że popełnia błąd żeniąc się z Dianą? Biografka przypomina zdjęcia!

Biografka rodziny królewskiej uważa także, że król Karol III już podczas ślubu z Dianą zrozumiał swój błąd i wychodząc z kościoła z młodą żoną rzucił w stronę Camilli wymowne spojrzenie. W sieci znaleźć można zdjęcia upamiętniające ten moment, a część fanów rodziny królewskiej zwraca uwagę na fakt, że Camilla ubrana była tego dnia na biało. Sądzicie, że już wtedy była pewna, że i ona zostanie kiedyś żoną Karola?

TikTok

Zdjęcie Królowa małżonka podczas ślubu Karola z Dianą / TikTok

Zobacz również:

Karol III zwalnia stu pracowników?! "Ludzie są wściekli"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cały świat opłakuje królową Elżbietę II AFP