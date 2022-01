Holly Madison, a właściwie Hollin Sue Cullen to amerykańska modelka i gwiazda "Króliczków Playboy'a". W Polsce program ten emitowany był przez stacje telewizyjne E! oraz MTV.



Wczesne dzieciństwo Madison spędziła na Alasce. Gdy skończyła dwanaście lat, przeprowadziła się wraz z rodziną do Oregonu. W 1999 roku osiedliła się w Los Angeles, gdzie zarabiała jako kelnerka w restauracji „Hooters”. Dwa lata później dostała zaproszenie na imprezę do posiadłości Hugh Hefnera, założyciela magazynu "Playboy", który zaproponował jej zamieszkanie w posiadłości, wraz z mieszkającymi tam już siedmioma innymi kobietami. To jednak właśnie Madison Hefner nazywał zawsze swoją "główną dziewczyną".

Na przełomie września i października 2008 roku Holly Madison oficjalnie ogłosiła, że rozstała się z Hefnerem, jednak do początku 2009 roku współpracowała jeszcze przy kręceniu "Króliczków Playboy'a". W 2013 r. wyszła za mąż za Pasquale Rotella, z którym ma dwoje dzieci. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w lutym 2019 r.

Zdjęcie Hugh Hefner i jego króliczki / EastNews / East News

Szokujące wyznanie Holly Madison! Hefner uprawiał seks grupowy bez zabezpieczeń

Holly Madison mieszkała w rezydencji Hefnera od 2001 do 2008 roku i występowała z nim w programie "The Girls Next Door". Teraz postanowiła opisać swój pierwszy raz z playboyem, którego doświadczyła, gdy wraz z innymi dziewczynami wróciła z nocnego wyjścia.

- Zdecydowanie nie było romansu, uwodzenia ani niczego w tym rodzaju. W pokoju było ciemno, a przed łóżkiem znajdował się gigantyczny ekran filmowy z pornografią – powiedziała.

Hugh Hefner leżał na środku łóżka, a potem otoczyły go kobiety.



- To wszystko było bardzo mechaniczne i zrobotyzowane, w pewnym sensie podążało się po prostu za przykładem innych kobiet – dodała Madison - Miało to na mnie ogromny wpływ. Nigdy nie spodziewałam się, że będę pierwszą osobą, która będzie uprawiać seks tej nocy.



Nie to jednak było najgorsze. Jak zdradziła Holly, "naprawdę obrzydliwe było, że jej były nie chciał używać ochrony podczas grupowego seksu z nią i innymi kobietami".



Przedstawiciele Playboya nie skomentowali rewelacji Madison, ale głos zabrał syn Hefnera, Cooper Hefner. Zamieścił on na Twitterze oświadczenie w obronie swojego ojca, w którym nazwał „sprośne historie” o swoim ojcu „studium przypadku, w którym żal przeradza się w zemstę”.

To zresztą nie pierwszy raz gdy "Króliczek Playboy'a" zdradza kulisy swojego pożycia z Hefnerem. Już w grudniu 2021 roku Holly Madison wyjawiła, że po pierwszym razie z założycielem "Playboy'a" czuła się upokorzona i zawstydzona.



Hefner zmarł z przyczyn naturalnych w 2017 roku. Miał 91 lat.

