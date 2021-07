Królowa Elżbieta II 21 kwietnia skończyła 95 lat, ale wciąż udaje jej się zachować świetną formę, co w tym wieku nie jest regułą.

Patrząc na uśmiech i energię brytyjskiej monarchini można odnieść wrażenie, że jest ona co najmniej o dwie dekady młodsza, niż wskazuje na to jej metryka.



Stuart Miles, który od lat prowadzi bloga poświęconego kwestiom związanym z młodym wyglądem, jakiś czas temu w rozmowie z "HALLO" zdradził, jaki jego zdaniem jest sekret atrakcyjności i dobrej kondycji członków rodziny królewskiej.



Dlaczego królowa Wielkiej Brytanii nadal wygląda tak dobrze?

Sekret młodego wyglądu brytyjskiej królowej Elżbiety II

Brytyjski specjalista twierdzi, że ogromny wpływ na to, jak aktualnie wygląda Elżbieta II, ma jej łagodne usposobienie oraz to, że monarchini stara się unikać stresu, dzięki czemu jej skóra nie starzeje się tak szybko.



Wiadomo jednak, że ostatnio za sprawą różnych wydarzeń, związanych m.in. ze śmiercią jej wieloletniego małżonka — księcia Filipa oraz wyjazdem Harry'ego i Meghan, królowa nie miała łatwego czasu.



Poza tym Elżbieta II może uchodzić za młodszą, niż jest, ponieważ na przestrzeni lat nie eksperymentuje przesadnie z wyglądem. Pomimo upływu czasu, wciąż stawia na fryzury i makijaż podobne do tych, co kilkadziesiąt lat temu.



Styl brytyjskiej królowej Elżbiety II

Nie bez przyczyny, królowa Elżbieta II na słońcu prawie zawsze nosi kapelusz albo stylową parasolkę. Unika promieni słonecznych i to właśnie m.in. dzięki temu jej skóra nie starzeje się tak szybko.

Królowa od lat stawia na eleganckie stroje, jednak to wcale nie oznacza, że stroni od wyrazistych kolorów.

Wręcz przeciwnie, brytyjska monarchini uwielbia garsonki w soczystych barwach, do których chętnie dobiera buty na niskim obcasie, dzięki czemu zawsze wygląda rewelacyjnie!

Brytyjska królowa ma swoje ulubione kosmetyki do makijażu

Women's Health w jednym z artykułów przywołał nazwy kilku kosmetyków, którym Elżbieta II ma pozostawać wierna od lat. Bez wątpienia przyczyniają się one do tego, że monarchini tak świetnie wygląda w wieku 95 lat.

Wśród nich znalazły się m.in. matujący puder do twarzy Clarins Ever Matte Radiant Matifying Powder, lakier do paznokci marki Essie w odcieniu Ballet Slippers, a także krem do twarzy Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant.



Wiadomo również, że brytyjska królowa stara się nie wychodzić z pałacu bez ust pomalowanych wyrazistą pomadką do ust. To jedna z jej największych słabości.



