Zdrady, romanse i akty zazdrości, to nie nowość w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Niegdyś jednak łatwiej było to ukryć, gdy prasa nie miała tak łatwego dostępu do sekretów rodziny królewskiej.

Sytuację zmieniło małżeństwo księcia Karola i księżnej Diany, która w słynnym wywiadzie dla BBC w 1995 roku wyznała, że jej mąż wciąż ma romans z Camillą.

Tragiczne losy księżnej Diany i skandal jaki temu towarzyszył nauczył rodzinę królewską, by lepiej pilnowała własnych spraw. Dlatego też wizerunek Williama i Kate był tak długo pilnowany i kreowany.

Prócz dramatycznych opowieści księcia Harry'ego i Meghan Markle o prawdziwym obliczu Williama i Kate, pojawiły się plotki o jego romansie z byłą modelką, Rose Hanbury.

Romans księcia Williama z Rose Hanbury. Skandal wybuchł na pogrzebie królowej Elżbiety II

Obecność Rose Hanbury na pogrzebie królowej Elżbiety II wywołała sensację i sprawiła, że plotki o jej romansie z Williamem powróciły

O sprawie zrobiło się głośniej przy okazji pogrzebu królowej Elżbiety II. To właśnie na tej niezwykle ważnej ceremonii miała pojawić się Rose Hanbury, żona markiza Cholmondeley i... jednocześnie była przyjaciółka księżnej Kate.

Romans Williama z byłą przyjaciółką żony, która miała sama wprowadzić Rose do królewskiego towarzystwa miał być skrzętnie ukrywany, a Kate miała dla dobra monarchii stłamsić w sobie zazdrość i trwać w małżeństwie z Williamem.

Sytuacja jednak uległa pogorszeniu, gdy na pogrzebie królowej Elżbiety II pojawiła się właśnie Rose, a Kate miała unikać jej za wszelką cenę. To wtedy plotki o kryzysie w związku Williama i Kate rozgorzały ze zdwojoną siłą.

Brytyjska praca donosiła, że w Walentyki także William miał spotkać się z kochanką, lecz plotki nie znalazły potwierdzenia. To jednak nie koniec rewelacji - William i Rose Hanbury mają mieć nieślubne dziecka, ukrywane przed światem.

Informację o nieślubnej córce podał portal Marca.com, twierdząc, że Iris Marina Aline Cholmondeley jest nieślubną córką księcia Williama z romansu z Rose Hanbury.

Powracającym o romansie plotkom nie pomagają doniesienia, że Rose planuje rozwód z markizem Cholmondeley'em.