Krzysztof Jackowski i jego wizja. Przepowiedział pogodę na lato 2022

Krzysztof Jackowski to jeden z naczelnych i najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Jego wizje na przestrzeni lat nie tracą na swojej popularności, a on regularnie dostarcza nowości swoim fanom.

Krzysztof Jackowski ostrzega: "To stanie się już latem!" Chętnie wypowiada się na tematy polityczne oraz przewiduje katastrofy naturalne, które w najbliższym czasie będą dręczyć ludzkość.



Tym razem pokusił się o wizję tego, co czeka nas w lecie w 2022 roku.



W rozmowie z "Super Expressem" Krzysztof Jackowski podzielił się swoją prognozą pogody:



"Mówiłem, że będzie wczesna wiosna w tym roku. I się to sprawdza. Jest cieplutko. Jest fajnie, jest słońce, jest ciepło. Na pewno jeszcze powiew zimy krótki, zwięzły jakiś przyjdzie. Będziemy mieli w tym roku szybko ładną, ciepłą wiosnę i też ładne lato, chociaż w moim odczuciu nie będą to wyjątkowo upalne okresy, takie jak kilka lat temu było lato bardzo upalne. Będzie ładne lato i szybka wiosna - powiedział w rozmowie z tabloidem Krzysztof Jackowski.



Krzysztof Jackowski o konflikcie Rosji z Ukrainą

Ostatnio jednak to nie przyszłość dotycząca pogody zajmuje najbardziej Krzysztofa Jackowskiego, a oczywiście napięta sytuacja polityczna panująca na świecie. Niedawno wypowiedział się na ten temat także w rozmowie z "Super Expressem".



"Ja już jakiś czas temu to mówiłem, że Rosja bardzo konkretnie pogrywa sobie z Ameryką. To znaczy w sposób taki, że Rosja poddusza w sposób zagrożenia, które czujemy, a też poddusza Europę i Stany Zjednoczone wraz z Chinami surowcowo. Półprzewodników nie ma, z gazem są problemy, z wieloma innymi rzeczami. To jest podduszanie krajów NATO-wskich - powiedział jasnowidz w rozmowie z gazetą.



Dodał jednak, że nie ma odczuć, jakoby Rosja teraz miała zaatakować Ukrainę.



