Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Regularnie dzieli się swoimi przeczuciami dotyczącymi przyszłości - zarówno Polski, jak i świata. Najnowszą transmisję Jackowskiego, która miała miejsce 10 lutego, obejrzało już ponad 200 tys. osób. Film z dnia na dzień zyskuje na popularności. Co tym razem zdradził jasnowidz Krzysztof Jackowski?

Jasnowidz Krzysztof Jackowski tym razem opowiedział, co jego zdaniem zdarzy się już niedługo - w kwietniu. Skupił się przede wszystkim na sytuacji w Polsce. Przepowiednie dla naszego kraju szokują. Jackowski mówi nie tylko o zagrożeniu, które od jakiegoś czasu nadciąga i staje się coraz bardziej realne, ale o przyszłości jednego z czołowych polityków. "Polska ma kłopoty, z których nie wyjdzie" - ostrzega jasnowidz. Co przeczuwa?

Krzysztof Jackowski ostrzega. To wydarzy się w kwietniu

Krzysztof Jackowski podczas transmisji opowiedział o przeczuciach, jakie towarzyszą mu, gdy rozważa sytuację na wschodzie. Jego zdaniem konflikt w przyszłych miesiącach będzie stopniowo narastał. Pandemia, o której obecnie w mediach mówi się najwięcej, przestanie być głównym tematem oraz problemem. Zdaniem Jackowskiego polski rząd podjął już działania, o których obywatele jeszcze nie wiedzą. Gdy porozumienia wyjdą na jaw, nie będzie już odwrotu - sytuacja jest niebezpieczna jak nigdy dotąd.

Zdjęcie Krzysztof Jackowski ostrzega przed tym, co stanie się już w kwietniu / Bartosz Krupa / East News

Zdaniem Jackowskiego - chociaż konflikty już wywołują niepokój - na większą skalę znaczą być odczuwalne w niedalekiej przyszłości, za około dwa miesiące. "Kwiecień jest wyznacznikiem zaostrzenia i poważnego, realnego zagrożenia, wybuchu dwóch konfliktów na świecie, z którego jeden mocno rozgorzeje" - wyznaje jasnowidz.

W momencie jak to się stanie, to będą głosy publiczne: "Gdzie jest premier? Gdzie jest prezydent?". Czołowi politycy zatracą swoją aktywność albo nie będą mieli co ludziom do powiedzenia.

Jackowski w swojej najnowszej wizji zobaczył też wojsko otaczające Polskę. "Zaczniemy zauważać, że na naszych ziemiach, z jednej i z drugiej strony wojsko na coś się szykuje" - tłumaczy jasnowidz. "Niby się nic nie będzie działo militarnie jeszcze, ale będzie mowa o deputantach, w razie czego będą jakieś przydziały" - dodał.

"Zagubiony w polu lis". Jackowski mówi o jednym z polskich polityków

Jackowski w czasie transmisji mówił także o tym, jak jego zdaniem będzie wyglądała walka z pandemią. Według jasnowidza nie możemy liczyć na to, że w niedalekiej przyszłość obostrzenia przestaną obowiązywać. Twierdzi bowiem, że chaos może doprowadzić do tego, krytycznej sytuacji. "Rząd polski przestanie mieć znaczenie"- ostrzega. "Może to jest ten moment, w którym będą chcieli pozbyć się władzy" - rozważa Jackowski.

Zdjęcie Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w kraju. „Polska ma kłopoty, z których nie wyjdzie” – ostrzega / Michal Wozniak/East News / East News

Jasnowidz w najnowszej transmisji mówi także o przyszłości konkretnego polityka - premiera Mateusza Morawieckiego. "Zagubiony w polu lis. (...) Jest w nim przebiegłość lub była w nim przebiegłość" - wyznaje Jackowski.

W tej chwili sam nie wie, w jakiej pozycji się znajduje i w jakiej sytuacji jest ogólnej. Mam wrażenie, że pan Morawiecki w sobie dusi myśl, że chętnie chciałby rzucić to, co robi. Chciałby w tej sytuacji odejść nawet z pozycji premiera. Tak czuję. On się strasznie w sobie gryzie (...) Jego stanowisko go irytuje.

"On wie, że sytuacja jest tak napięta w obecnym rządzie, że gdyby się podał do dymisji, to by mógł rozbić całą koalicję" - dodaje Krzysztof Jackowski

