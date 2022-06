Krzysztof Rutkowski zgarnie fortunę za występ w "Tańcu z Gwiazdami"?

Krzysztof Rutkowski to chyba najbardziej popularny i jednocześnie najbardziej kontrowersyjny detektyw w Polsce. O jego sposobie pracy i bycia w polskim show biznesie powiedziano już wiele. Jedno jest pewne - z pewnością jest to postać nietuzinkowa, która swoją charyzmą przyciąga fanów.

Mariola Bojarska-Ferenc zachwyca w zielonym kostiumie!

Joanna Racewicz zachwyca wyglądem! Wypoczywa na wakacjach!

Pink zabrania zwolennikom zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych słuchania jej muzyki

Linda Evangelista zachwyca na zdjęciu. Kiedyś była ofiarą nieudanego zabiegu Okazuje się, że w natłoku pracy detektywistycznej, Krzysztof Rutkowski znalazł czas na... udział w programie "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars".

Od momentu, gdy plotki okazały się prawdą, w mediach ruszyły spekulacja na temat gaży jaką za udział w show otrzyma detektyw. Kwoty miały być milionowe, czym zainteresował się sam Rutkowski.

W rozmowie z JastrząbPost odniósł się do owych pogłosek, dementując to, że dzięki programowi zostanie milionerem:

Reklama

"Chciałbym sprostować spekulacje, które w wielu portalach plotkarskich były podejmowane, mówiące o tym, że Rutkowski będzie milionerem. Rutkowski nie musi występować w "Tańcu z Gwiazdami", żeby być milionerem, bo nim jest. W związku z tym pieniądze, które otrzymam i pełna gaża będzie przekazana na rzecz pomocy Fundacji Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Myślę, że cel i kierunek bardzo prawidłowy. Być może inni którzy będą występować w programie Taniec z Gwiazdami pójdą w moje ślady i również na coś, co jest bliskie ich sercu przekażą swoje pieniądze. Mnie te pieniądze nie są potrzebne i na pewno nie jestem tutaj dla pieniędzy" - powiedział szczerze Krzysztof Rutkowski w rozmowie z jastrząbpost.pl

Zdjęcie W tanecznych zmaganiach Krzysztofa Rutkowskiego będzie z widowni wspierała żona - Maja Plich / Piętka Mieszko / AKPA

Zobacz też: Znamy nowego uczestnika "Tańca z Gwiazdami". On i jego fryzura będą walczyć o kryształową kulę

Pierwszy taniec Krzysztofa Rutkowskiego. Jest nagranie!

Prócz zainteresowania pieniędzmi, jakie Krzysztof Rutkowski zarobi w show, fani także zastanawiają się w ogóle nad jego szansami na zwycięstwo.

W 2019 roku wierni obserwatorzy detektywa mogli zobaczyć jego umiejętności taneczne podczas jego ślubu z Mają Plich. Wówczas to w sieci pojawiło się nagranie z pierwszego tańca młodej pary. Układ choreograficzny na tę okazję został ułożony do utworu "Because you lowed me" Celine Dion.

Czy z takimi umiejętnościami Krzysztof Rutkowski ma szansę na wygranie Złotej Kuli? Czas pokaże!

Wideo youtube

Zdjęcie Krzysztof Rutkowski nie stroni od show biznesu. Chętnie dzieli się sferą prywatną ze swoimi fanami / AKPA

***

Zobacz też:

Kulawy Urbański i wulgarna Tyszkiewicz... to największe skandale "Tańca z gwiazdami"!