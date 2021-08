Książę Andrzej oskarżony o molestowanie seksualne

Miss Polski 2021: Finalistki konkursu marzą o koronie najpiękniejszej O sprawie Jeffrey'a Epsteina, przyjaciela księcia Andrzeja, który popełnił samobójstwo w 2019 roku, przebywając w więzieniu, głośno jest od dawna.

W lipcu 2019 prokuratura zarzuciła mu, że sprowadzał do swoich nieruchomości dziesiątki nieletnich, którym płacił po kilkaset dolarów za seks. Wśród nich była Virginia Roberts.



To ona miała mieć bliskie kontakty z księciem Andrzejem. Od początku walczy o sprawiedliwość w kwestii handlu ludźmi i ujawnia to, co działo się w willi Epsteina i w czym uczestniczył książę Andrzej.



Pierwszy raz o aferze zrobiło się głośno właśnie w 2019 roku, lecz teraz Virginia oficjalnie oskarżyła bezpośrednio syna królowej Elżbiety II o molestowanie seksualne.



To wielki cios w wizerunek rodziny królewskiej i książę Andrzej, mimo że już dawno został odsunięty od pełnienia obowiązków w monarchii, doskonale zdaje sobie z tego sprawę.



Książę Andrzej szuka pomocy u królowej Elżbiety II

Zdjęcie Czy książę Andrzej zapłaci za błędy, które popełnił wiele lat temu? / Chris Jackson / Getty Images

Okazuje się, że zaraz po tym, jak książę dowiedział się o pozwie, wyjechał on z byłą żoną, Sarah Ferguson, do posiadłości w Szkocji. Tam czekała już na niego jego matka, królowa Elżbieta II.



Najpewniej książę Andrzej pojechał do matki, by uzgodnić wspólną strategię podczas procesu i szukać u niej wsparcia w tej tragicznej sytuacji.



Oficjalnie syn królowej wciąż nie zabrał głosu w sprawie i nie komentuje pozwu.



"To będzie dla niego katastrofa. Ta sprawa to granat czekający, by eksplodować - mówi prawnik w rozmowie z "Daily Mail".

Królowa odchodzi od zmysłów, bo doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Po odejściu Meghan i Harry'ego z rodziny królewskiej, monarchia wciąż zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym, którego nie było od lat.



Afera z księciem Andrzejem tylko pogarsza sprawę.

Zdjęcie Książę Andrzej może liczyć na pomoc rodziny królewskiej / Pool / Samir Hussein / Getty Images

