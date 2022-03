Książę Harry i Chelsy Davy byli w sobie zakochani! Co łączy ich teraz?

Harry i Chelsy Davy byli w związku przez prawie siedem lat. Para zaczęła spotykać się, gdy arystokrata uczył się w Royal Military Academy Sandhurst. Młodszy syn Karola i Diany uchodził wówczas za imprezowicza. Chelsy dotrzymywała mu towarzystwa podczas szalonych wyjazdów ze znajomymi. Brytyjskie media były przekonane, że wieloletnia relacja tych dwojga zakończy się ślubem. Jednak - ku zaskoczeniu wielu - para się rozstała.

Chociaż nigdy nie ujawniono szczegółów zakończenia relacji, plotki głoszą, że to Chelsy Davy miała odejść od Harry'ego. Dziewczyna ponoć nie wyobrażała sobie życia w Pałacu i bała się, że nie podoła wysoko postawionej poprzeczce.

Harry i Chelsy Davy pozostali przyjaciółmi. O dobrych relacjach byłych kochanków świadczy chociażby fakt, że Chelsy uczestniczyła w ślubie Harry’ego i Meghan Markle w 2018 roku. Była partnerka arystokraty spełnia się zawodowo i podróżuje po świecie. Obecnie Davy pracuje nad własną marką biżuteryjną.

Zdjęcie Książę Harry wyglądał na szczęśliwego w towarzystwie Chelsy Davy. Krążą plotki, że widział się z nią na niedługo przed ślubem... / Rex Features / East News

Harry miał skontaktować się z byłą dziewczyną. Co jej powiedział?

Zagraniczne media donoszą, że Chelsy Davy niedawno powitała na świecie swoją pierwszą pociechę. Ojciec dziecka podobno pochodzi z zamożnej rodziny brytyjskiej. Chłopiec przyszedł na świat w styczniu, lecz młodzi rodzice trzymali tę informację w tajemnicy przed światem. O szczęściu, jakie ich spotkało, postanowili poinformować dopiero teraz - gdy maluch ma już trzy miesiące.

Australijski portal plotkarski New Idea dotarł do informatora, który opowiedział prasie, jak Harry zareagował na wiadomość o tym, że jego była ukochana urodziła dziecko. Wnuk królowej Elżbiety był podobno zachwycony! Harry miał od razu chwycić za telefon i skontaktować się z Chelsy Davy, by złożyć jej gratulacje.

Harry i Chelsy nadal mają ze sobą kontakt i pozostali przyjaciółmi nawet po rozstaniu. Mówiło się o tym, że kilka lat temu wrócili do siebie, ale wtedy poznał Meghan. Oczywiście nie było żadnych nieprzyjemnych uczuć pomiędzy nimi. Świadczy o tym to, że Chelsy przyszła na jego ślub.

Czy Meghan Markle nie jest przeciwna więzi, która łączy Harrego i Chelsy?

Wątpię, by Meghan cieszyła ta sytuacja. W końcu to Chelsy to ta, która zakończyła ten związek miał donieść informator New Idea.

Zdjęcie Chelsy Davy podczas ślubu Harrego i Kate / WPA Pool / Getty Images

***

