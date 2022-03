Aktywiści i Meghan Markle zabrali głos w drugą rocznicę wybuchu pandemii

11 marca 2020 roku dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 choroba COVID-19 kwalifikuje się jako pandemia. Wiele osób wówczas wpadło w panikę i choć pandemia pochłonęła wiele ludzkich żyć, to nauczyliśmy się funkcjonować w nowej rzeczywistości.

​Amerykańskie media ostro o Harrym i Meghan: Dwójka leni i bezmózgów Druga rocznica wybuchu globalnej epidemii, która wywróciła nasze życie do góry nogami i doprowadziła do wielkiego kryzysu zdrowotnego, stała się pretekstem do wystosowania publicznego apelu do najbardziej wpływowych polityków.

Ponad 130 naukowców, aktywistów i przedstawicieli wiodących organizacji charytatywnych podpisało zaadresowany do światowych przywódców list otwarty, który został opublikowany przez People’s Vaccine Alliance.

W gronie sygnatariuszy znaleźli się także książę Harry, jego żona Meghan Markle oraz Charlize Theron. Autorzy wspomnianego listu zwrócili uwagę na palący problem, jakim jest nierówny dostęp do szczepień na koronawirusa.

W swoim apelu do światowych przywódców Meghan Markle wraz z aktywistami zwraca uwagę na szczepienia

Jak podkreślają, zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek to jedyna skuteczna metoda na zażegnanie globalnego kryzysu.

"Mijają dwa lata odkąd Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię COVID-19. W obliczu niepokojąco nierównego dostępu do szczepionek wzywamy światowych przywódców do zrobienia tego, co jest konieczne, aby zakończyć ten kryzys i zjednoczyć się. Wzywamy Wielką Brytanię wraz z Unią Europejską i Szwajcarią do zniesienia przepisów dotyczących własności intelektualnej, które uniemożliwiają redystrybucję szczepionek i rozszerzenie produkcji testów na globalnym południu. Obecne podejście jest niemoralne, całkowicie autodestrukcyjne, a także jest etyczną, ekonomiczną i epidemiologiczną porażką" - grzmią sygnatariusze listu.

Wkrótce potem świat obiegła informacja, że książę Harry i Meghan Markle zainwestowali w People’s Vaccine Alliance za pośrednictwem swojej fundacji Archewell. Przedstawiciele koalicji, która składa się z ponad 80 różnych organizacji, stwierdzili w oświadczeniu, że "z dumą powitali Fundację Archewell w Sojuszu i doceniają ich wsparcie".

Książęca para wielokrotnie zabierała głos w sprawie równego dostępu do szczepionek. Markle poruszyła ten temat podczas swojego wystąpienia w ramach wrześniowego festiwalu Global Citizen Live.

"Każda osoba na tej planecie ma prawo do otrzymania szczepionki. Niestety nie każda może ją otrzymać. Miliardy ludzi na całym świecie nie mogą się zaszczepić. Ogromna część szczepionek trafiła do 10 najbogatszych krajów. To po prostu niewłaściwe" - powiedziała wówczas księżna Sussexu.

