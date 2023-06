Książę Harry przeciwko Mirror Group Newspapers

Gwiazdy Książę Harry nazywał rząd Wielkiej Brytanii "dnem". Mocne słowa podczas procesu We wtorek 6 czerwca książę Harry pojawił się w Sądzie Najwyższym w Londynie, w którym toczy się proces przeciwko wydawcy słynnych brytyjskich tabloidów. Pozew dotyczy 207 artykułów opublikowanych od 1991 roku. Informacje w nich zawarte miały być zdobywane w sposób nielegalny, czyli np. poprzez włamywanie się do poczty głosowej telefonów, czy też umieszczanie podsłuchów w samochodach i domach.

Zeznawanie przed sądem przez członków rodziny królewskiej nie jest powszechnym zjawiskiem. Syn Karola III jest pierwszą od ponad 130 lat osobą związaną z monarchią brytyjską, która stanęła przed organem wymiaru sprawiedliwości.

Zachowaniu księcia w sądzie przyjrzało się "Daily Mail", a dokładnie dziennikarz Jan Moir. Już na wstępie zaznaczono, że Harry po pięciu godzinach przesłuchania nie wyglądał na zadowolonego tak jak na samym początku procesu. Podkreślono, że miał trudności z przekonującym przedstawieniem faktów i nie do końca rozumiał wszelkie szczegóły. Brytyjski tabloid twierdzi, że nie był w stanie precyzyjnie stwierdzić, dlaczego uważa, że informacje zostały zdobyte niezgodnie z prawem. Miały padać takie sformułowania jak "Musiałbyś zapytać dziennikarzy", czy też "To pytanie do mojego zespołu prawnego".

Reklama

Zdjęcie We wtorek 6 czerwca książę Harry pojawił się w Sądzie Najwyższym w Londynie / Marcin Nowak/REPORTER / East News

Zobacz także: Zaskakujące doniesienia z Wielkiej Brytanii. To cios dla księżnej Kate. „Ma złamane serce”

Frustracja księcia Harry'ego w sądzie

Daily Mail podaje, że podczas procesu często proszono księcia o wyszukanie odpowiednich wersów w zeznaniach świadków, w różnych dokumentach prawnych, na ponumerowanych stronach. Miało mu to przysporzyć problemów, a więc konieczna była pomoc asystenta, którą zorganizował prawnik księcia.

Tabloid twierdzi, że to niejedyny powód jego frustracji w sądzie. Przepytywanie pod presją wraz z upływem dnia było dla Harry'ego coraz bardziej męczące. Miał mieć nawet problemy ze zlokalizowaniem dowodów widocznych na ekranie tuż przed nim. Brytyjska prasa dodaje, że Harry w sądzie był "wybuchową mieszanką bycia ofiarą i arogancji".

Zobacz także: Król odetchnie z ulgą. Meghan i Harry nic więcej nie powiedzą? Przełomowa decyzja

Ponadto zaznaczono, że książę Harry miał problem z przyznaniem się, że może nie mieć racji, nawet jeśli przedstawiano mu dowody świadczące o tym, że się myli. Daily Mail twierdzi, że syn Karola III podczas procesu zamiast odpowiadać konkretnie na pytania skupiał się na narzekaniu, jak był traktowany przez media na przestrzeni lat.

***