Królowa Elżbieta II odebrała Megan ważny obowiązek! Decyzja zaskakuje

Odkąd książę Harry i Meghan Markle opuścili rodzinę królewską, było oczywiste, że ich rola w pełnieniu nadanych przez królową obowiązków także ulegnie zmianie.

Książę Andrzej traci tytuły królewskie. Jest decyzja Królowej Elżbiety II

Księżna Camilla zaatakowana podczas poobiedniego drinka! Długo ukrywali tę sprawę!

Księżna Kate i księżna Camilla przyłapane po wywiadzie Meghan!

Meghan Markle ma dość życia w willi! Chce wybudować pałac?! Stopniowo Harry wycofywał się z rozmaitych funkcji, a jego obowiązki trafiły między innymi do księżnej Kate, która doskonale radzi sobie z ich wykonywaniem.



Można było się także spodziewać, że to również ona przejmie te należące do Meghan Markle. Nic jednak bardziej mylnego! Okazuje się, że decyzją monarchini obowiązki zabrane Meghan Markle trafiły właśnie pod skrzydła... księżnej Camilli!



Nie jest tajemnicą, że królowa nie przepada za synową i taka decyzja może nieco dziwić. Gdy Meghan Markle dołączyła do rodziny królewskiej, Elżbieta II powierzyła jej niezwykle ważną rolę patronki Teatru Narodowego. Wcześniej funkcję tę sprawowała sama królowa.



Instagram Post

Zobacz również: Camilla zazdrosna o księcia Karola. Media spekulują o jego romansie ze znaną aktorką!





Cios dla Meghan Markle, a radość dla księżnej Camilli

Teraz przywilej patronowania tej instytucji zostanie Meghan Markle odebrany i właśnie przekazany księżnej Camilli. Do tej pory żona księcia Karola patronowała innym, mniejszym teatrom i to dla niej prawdziwe wyróżnienie oraz powód do radości.



Sama Meghan nie skomentowała tej decyzji, ale żona księcia Harry'ego nim została księżną, spełniała się w roli... aktorki. Dlatego teatr jest jej niezwykle bliski i decyzja królowej może okazać się dla niej prawdziwym ciosem!





Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate Middleton na premierze "Spectre" INTERIA.PL