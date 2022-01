Książę Andrzej bez tytułów i stopni wojskowych

Książę Andrzej został oskarżony o wykorzystanie seksualne, którego miał dopuścić się na nieletniej wówczas Virginii Giuffre. Do zdarzenia miało dojść w 2001 roku, gdy Giuffre miała wówczas 17 lat.

Książę Andrzej uciekł do królowej Elżbiety II? Nie jest dobrze! Twierdzi ona, że wszystko wydarzyło się w willi przyjaciela księcia Andrzeja, Jeffrey'a Epsteina. Dziś, po latach od okropnej sytuacji kobieta domaga się odszkodowania, które może wynieść miliony dolarów.

Książę Andrzej ubiegał się o oddalenie powództwa przeciwko niemu, ale sąd federalny w Nowym Jorku odrzucił starania księcia. Syn królowej Elzbiety stanie przed sądem jeszcze w tym roku jako osoba prywatna.





Królowa Elżbieta II podjęła decyzję w sprawie księcia Andrzeja

W związku z zaistniałą sytuacją królowa Elżbieta II podjęła stanowcze kroki wobec syna. W dniu 13 stycznia 2022 roku Pałac Buckingham wydał oficjalne oświadczenie, w którym czytamy:



"Za zgodą królowej przynależność księcia Yorku do wojska i patronaty królewskie powróciły do królowej. Książę Yorku nadal nie będzie podejmował żadnych obowiązków publicznych i broni tej sprawy jako osoba prywatna".



Decyzja królowej nastąpiła także po nadejściu listu z podpisami 150 weteranów wojennych, którzy wzywali królową do odebrania tytułów i stopni wojskowych księciu Andrzejowi.



Zdjęcie Książę Andrzej stanowczo zaprzecza zarzutom / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images

