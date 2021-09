Księżna Camilla zaatakowana przez Sarah Ferguson. O co poszło?

Księżna Camilla od zawsze była wielką miłością księcia Karola. Nawet wtedy, gdy u jego boku pojawiła się żona - Diana Spencer. Nie jest to już żadną rewelacją, podobnie jak to, że to Diana wyjawiła prasie prawdę o romansie jej męża z Camillą.

Gdy księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, trudno było uniknąć oskarżeń kierowanych do rodziny królewskiej, że to oni sami pozbyli się Diany, która stała się być niewygodną osobą, zdradzającą zbyt wiele tajemnic monarchii.



W tamtym czasie za śmierć księżnej Diany obarczano nie tylko samego Karola, ale także i Camillę. Po latach dopiero okazuje się, że nie tylko prasa snuła domysły, kto maczał palce w tragicznym wypadku, ale także i poszczególni członkowie rodziny królewskiej.



Najbliższą osobą dla Diany w pałacowych murach była Sarah Ferguson - była żona księcia Andrzeja. To na nią Diana mogła liczyć w najgorszych momentach. Nic więc dziwnego w tym, że Sarah szalała z rozpaczy po śmierci Diany i nigdy nie wybaczyła Camilli tego, że rozbiła małżeństwo Karola i Spencer.



Była wściekła do tego stopnia, aż którego razu nie wytrzymała i doszło między nią, a Camillą do wielkiej awantury. Pałac Buckingham przez lata uważał, by sytuacja ta nie ujrzała nigdy światła dziennego - niestety historia ta w końcu wyszła na jaw.



Do feralnej wymiany zdań miało dość kilka lat temu w posiadłości Balmoral.



"W Balmoral wróciły wspomnienia z czasów, gdy Sarah przebywała tam z Dianą. Fergie zaatakowała Camillę pewnego dnia podczas poobiednich drinków - wspomina osoba z otoczenia rodziny królewskiej. - Nikt się tego nie spodziewał. Fergie zupełnie się nie hamowała i powiedziała Camilli, że ma krew na rękach. Takiej kłótni nikt z pałacu wcześniej nie widział" - powiedział informator jednego z tabloidów.

Ponoć wstrząsnęło to świadkami zdarzenia i choć wcześniej członkowie rodziny królewskiej kłócili się ze sobą, to taka ostra wymiana zdań i zarzucanie tak okropnego czynu, wydarzyło się pierwszy raz.



Sarah znana ze swojej porywczości, nie przebierała w słowach. Nie wiadomo jednak co w tej sytuacji odpowiedziała jej wstrząśnięta Camilla, ale możemy tylko snuć domysły, że nie było to nic miłego.

