Księżna Kate mistrzynią stylu. Warto bacznie obserwować jej kreacje

Księżna Kate przez wielu uważana jest za królową stylu. Kobiety na świecie inspirują się jej stylizacjami i próbują odtworzyć jej szafę w bardziej budżetowej wersji.

2024 rok upłynął niemal bez obecności księżnej Kate, ale nowy rok przyniósł jej powrót, co cieszy Brytyjczyków, także pod kątem inspiracji modowych. Choć ostatnio pojawiły się doniesienia, że księżna pragnie, by ciężar uwagi był przeniesiony na ważne sprawy, a nie na jej stylizacje, to fanki wciąż podpatrują to, co w danej chwili żona księcia Williama ma na sobie.

"Istnieje absolutne poczucie, że nie chodzi o to, co księżna ma na sobie. Księżna chce, aby uwaga skupiła się na naprawdę ważnych kwestiach, ludziach i sprawach, które ona promuje, a nie na tym, jak wygląda" - powiedziało niedawno źródło "The Sunday Times".

Obecnie księżna pragnie promować swoją obecnością naprawdę istotne kwestie społeczne, ale nadchodząca wiosna będzie z pewnością doskonałą okazją do zauważenia istnych modowych hitów, które pojawiają się sukcesywnie w szafie Kate.

Niektóre z nich są w książęcej garderobie od lat i nie zmienia się to w zależności od trendów i sezonów. Jakie elementy stylizacji księżna Kate uwielbia i nie ma zamiaru ich zmieniać?

Pastele, które nigdy wiosną nie wyjdą z mody. Kate doskonale o tym wie

Księżna Kate kocha pastele. To idealna propozycja na wiosenne dni James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Forum Agencja FORUM

Podstawą wiosennej szafy księżnej Kate są sukienki i to w pastelowych kolorach. To baza wielu jej stylizacji, gdy tylko robi się cieplej. Pastele są nieodłącznym elementem wiosennych trendów i raczej nigdy nie wyjdą z mody z kilku powodów.

Delikatne odcienie kojarzą się z naturą budzącą się do życia. To barwy kwiatów (jak lawenda, piwonia czy magnolia), rozkwitu i świeżości. Wiosną zamieniamy ciężkie zimowe ubrania na lżejsze tkaniny. Pastelowe kolory doskonale podkreślają ten lekki, zwiewny charakter ubrań.

To także uniwersalna, klasyczna baza i księżna Kate doskonale o tym wie. Pasują do różnych typów urody i można je łatwo łączyć z innymi barwami, tworząc harmonijne stylizacje.

Warto zapamiętać kilka z nich, bo wciąż będą one modne także wiosną 2025 roku. Jedną z nich jest pastelowa żółta sukienka od Emili Wickstead Coat Dress, w której Kate pojawiła się na jubileuszowej mszy z okazji Święta Dziękczynienia w 2022 roku.

To właściwie sukienka w formie płaszcza, więc idealnie nada się na wiosenne, eleganckie wyjścia. Fason kreacji obejmował dekolt bez kołnierzyka, kopertowe ułożenie fałd sukienki pod biustem, co podkreśla talię i długie rękawy oraz rozkloszowaną spódnicę do połowy łydki.

Kate dobrała do kreacji delikatne szpilki i pasujący kolorem do kreacji kapelusz z żółtymi różami. Uwagę wówczas zwróciły także kolczyki Kate. Są one wykonane z pereł podarowanych ówczesnej księżniczce Elżbiecie jako prezent ślubny przez Hakima Bahrajnu w 1947 roku. Nosiła je królowa, księżna Diana i hrabina Wessex.

Pastelowoniebieska sukienka w formie płaszcza okazała się modowym strzałem w dziesiątkę księżnej Kate ROTA / Camerapress / Forum Agencja FORUM

Inną kreacją Kate godną odnotowania była ta z kwietnia tego samego roku, gdy Kate pojawiła się na nabożeństwie wielkanocnym. Tym razem księżna postawiła na pastelowy błękit, ale sam fason był niezwykle podobny do pastelowo żółtej kreacji.

Wielkanocny strój pochodził z tego samego domu mody. Tym razem jednak sukienko-płaszcz miał długie rękawy, pas podkreślony materiałowym paskiem, wyraziste klapy i szeroką spódnicę z dużymi, miękkimi plisami.

Kate miała już go na sobie wcześniej podczas wizyty w Luksemburgu w 2017 roku i jak widać, nie ma zamiaru rezygnować z tej wiosennej kreacji.

Coś, co jeszcze zwraca uwagę w tej stylizacji, to nakrycie głowy Kate. Księżna założyła wówczas niebieską opaskę od Jane Taylor. To ponadczasowy, stylowy element nakrycia głowy.

Plisowany pasek z krepy jest idealny na wiele wyjątkowych okazji. Posiada także subtelny detal w formie kokardki z tyłu, co dodaje całej stylizacji dziewczęcości i lekkości.

Kwiatowy motyw. Kolejny symbol wiosny, który księżna Kate wprost uwielbia

Tę kwiatową propozycję księżnej Kate pokochały Brytyjki. Sukienka niemal natychmiast została wyprzedana Samir Hussein-Contributor Getty Images

Nie ma chyba bardziej dosłownego symbolu wiosny niż kwiaty. Wzornictwo wiosennych kreacji nie rezygnuje z tego motywu i księżna Kate także wybiera sukienki we florystyczne wzory.

Chętnie łączy je właśnie z pastelami. Jedną z wiosenno-letnich sukienek Kate, które wywołały poruszenie wśród fashionistek była ta z 2019 roku od Emili Wickstead.

Sukienka z długim rękawem ozdobiona różowymi różami nadrukowanymi na niebieskim tle w formie koszuli zapinanej na guziki okazała się hitem. Kreacja była wykonana z tkaniny seersucker i wyposażona w pasujący do printu pasek.

Krój kreacji podkreślił kobiecą sylwetkę Kate, ale dzięki elementom takim jak stylizowane wykończenie rękawów, kieszonki z przodu i odpowiednia długość, strój zyskał także niezwykłą lekkość i elegancję.

Wiosna to nie tylko pastele. W 2020 roku księżna Kate postawiła na mocniejszy kolor, ale zachwoując także kwiatowy motyw i lekkość koronki WPA Pool / Pool Getty Images

Inną kreacją z kwiatowym motywem była ta z 2020 roku. Wówczas Kate wraz z księciem Williamem pojawili się na spotkaniu w London Bridge Job Centre. Wtedy zdecydowała się na kreację od Beulah London Calla Rose-Red.

Niezwykle urocza, nieco vintage sukienka sięgała do kostek księżnej. Wyróżniającym elementem były kontrastujący biały kołnierzyk i rękawy o długości trzech czwartych z wydłużonymi mankietami ozdobionymi nadrukiem i wykończonymi haftem angielskim. Sukienka miała również zapięcie na guziki z przodu, bufiaste rękawy i wiązania w talii.

Kreacja została wykonana z różowo-czerwonej tkaniny crepe de chine z delikatnymi różowymi kwiatami.

Spodnie też znajdą swoje miejsce wiosną. Kate wybiera często ten fason

Garniturowe spodnie w połączeniu z lekką, białą górą stworzyły delikatną, wiosenną stylizację WPA Pool / Pool Getty Images

Wiosna to nie tylko sukienki. Księżna Kate w chłodniejsze dni pojawia się wówczas także w spodniach i je również warto mieć w swojej szafie. Co ciekawe wówczas księżna chętnie wybiera te o kroju cygaretek lub o zbliżonym do nich stylu.

W wersji sportowej często stawia na bardziej elegancką wersję cargo. Kiedy Kate wiosną wkłada spodnie, znamienne w jej stylu jest dobieranie do nich bardzo prostej, klasycznej góry pod postacią chociażby białej koszulki. Można było w przeszłości zaobserwować właśnie taki modowy trik w wykonaniu księżnej Kate.

W 2020 roku księżna Kate pojawiła się na spotkaniu z matkami w Battersea Park w Londynie. Miała wówczas na sobie biały top z krótkim rękawem i przycięte powyżej kostek spodnie w kolorze przygaszonego różu. Oba elementy stylizacji nadawały się idealne na łagodną pogodę. Kate dodała stylizacji trochę blasku złotymi dodatkami.

Biały top pochodzi od Lauren by Ralph Lauren zaś spodnie są częścią garnituru, który Kate nosiła wcześniej tamtego roku. Pochodzą z kolekcji "Autograph" Marks and Spencer.

Spodnie są wykonane z włoskiej mieszanki wełny z dodatkiem stretchu. Są dopasowane i mają dwie funkcjonalne kieszenie boczne. Nadają stylizacji klasy, a biały T-shirt i białe sneakersy na stopach księżnej z kolei wprowadzają luz i wiosenną lekkość.

Biała baza pod postacią białej koszulki i sportowe spodnie, dały w efekcie sportową, wiosenną stylizację Karwai Tang / Contributor Getty Images

W bardziej sportowym styli księżna Kate była widziana w marcu w 2022 roku podczas wizyty w zachodnim Belize. Wtedy to miała na sobie wygodny strój, składający się jak w poprzednim przypadku z białego T-shirtu, ale już ze znacznie bardziej sportowych spodni.

Były to wąskie spodnie typu cargo w kolorze kakhi. Wtedy też na jej stopach znalazły się białe trampki.

Jak widać, wystarczyło zmienić spodnie, by stylizacja nabrała zupełnie odmiennego wydźwięku, niż ta poprzednia z różowymi, garniturowymi spodniami.

