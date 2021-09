Księżna Kate w czwartej ciąży?

Michał Koterski z ukochaną na planie. Promienieje! Księżna Kate i temat jej czwartej ciąży nie schodzi z ust Brytyjczyków od dobrych kilku tygodni. Plotki rozgorzały na dobre, gdy księżna zniknęła z przestrzeni medialnej tuż po Wimbledonie w lipcu.

Poddani i fani rodziny królewskiej pamiętają poprzednie ciąże Kate, kiedy to ze względu na dręczące ją nudności, znikała z wszelkich oficnalnych spotkań i czekała na poprawę samopoczucia w domowym zaciszu.



Tym razem było podobnie, aż do teraz, gdy księżna Kate pojawiła się na spotkaniu z żołnierzami, którzy wrócili z Afganistanu.



Wszyscy oczywiście bacznie przyglądali się krągłościom Kate, ale nawet jeżeli takie pojawiły się w ostatnich tygodniach, to trudno było je zauważyć pod luźnymi ubraniami, które na tę okazję wybrała księżna Cambridge.



księżna Kate zdobyła się na wyznanie

Oczywiście Kate jak i cała rodzina królewska, milczy na temat domniemanej ciąży. Za to podczas rozmowy z żołnierzami zdobyła się na inne wyznanie.



Podczas spotkania z żołnierzami Kate miała zdradzić, że jej dzieci interesują się lotnictwem. Potwierdził to sierżant Mark Curtis:



"Wspomniała, że jej dzieci pasjonują się lotnictwem" - powiedział w rozmowie z "People" po spotkaniu z księżną Kate.

Zapewne do rozwoju takich zainteresowań u George'a, Charlotte i Louisa przyczynił się ich ojciec, książę William, który służył w wojsku przez ponad siedem lat, najpierw w siłach lądowych, a później w RAF.



Czy książę William i księżna Kate będą mieli okazję do rozwijania podobnych pasji i kolejnego malucha? Czas pokaże, czy plotki okażą się być prawdziwe!

Zdjęcie Podczas spotkania z żołnierzami księżna Kate wyglądała fenomenalnie. Wszyscy patrzyli tylko na nią / Max Mumby/Indigo / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate podczas rozmowy z żołnierzami zdobyła się na prywatne wyznanie / WPA Pool / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate, William i ich dzieci - rodzina w komplecie na czerwonym dywanie AFP

