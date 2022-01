Księżna Kate nie szalała na wielkim balu! Tak wyglądały jej urodziny!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Księżna Kate 9 stycznia świętowała 40. urodziny i była to nie lada okazja do radości dla rodziny królewskiej i poddanych. Pałac opublikował piękne portrety księżnej, ale ona sama była daleka od hucznego świętowania tego dnia. Jak go naprawdę spędziła?

Zdjęcie Księżna Kate 9 stycznia skończyła 40 lat / Karwai Tang / Getty Images