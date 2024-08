Księżna Kate od momentu pojawienia się u boku księcia Williama, jeszcze za czasów narzeczeństwa, jest pod baczną obserwacją mediów i fanów. Każdy jej ruch, słowo są analizowane. Także to, jak wygląda, ma niemałe znaczenie dla jej wizerunku publicznego.

Oczywiście od samego początku księżna zdawała sobie z tego sprawę i z namysłem uczyła się dobierać strój do okazji. Przez lata małżeństwa z Williamem doszła w tym do takiej wprawy, że w modowym kontekście stała się już prawdziwą... królową.

Jest inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie, a jej stylizacje są chętnie odtwarzane. Niekiedy spektakularne, jak jej suknia ślubna, ale często też niezwykle proste, pasujące do niemal każdej okazji, zachwycają i pokazują, że niektóre stylizacje nigdy nie wyjdą z mody.

Dlatego warto uważniej przyjrzeć się wyborom modowym księżnej Kate i spróbować skomponować zawartość szafy tak, by zawsze były w niej modne ubrania.

Księżna Kate słynie z uwielbienia prostoty, minimalizmu, które nadają jej szyku i elegancji. Jednak czasem potrafi zaskoczyć i zdecydować się na coś, co z pewnością przyciągnie wzrok.

Żona księcia Williama robi to tylko przy okazji naprawdę wielkich wydarzeń. Wtedy widzimy ją w sukniach, na których pojawiają się odbijające światło fleszy cekiny i drobne kamienie.

Trudno tu nie wspomnieć o złotej sukni, którą księżna założyła we wrześniu 2021 roku na premierę filmu o Jamesie Bondzie. Dzięki tej kreacji Kate skradła całe show.

Kate miała na sobie półprzezroczystą sukienkę od Elie Saab. To właśnie odważne, prześwitujące fragmenty sprawiały, że kreacja wyróżniała się na tle pozostałych sukni Kate. Do stroju dobrała kapelusz z szerokim rondem, który zawierał rzeźbiarski element kwiatowy i niebieskie kolczyki, które dopełniały monochromatyczny wygląd.

Kate wie, że monochromatyczne stylizacje to idealny dla niej wybór

Księżna Kate często decyduje się na proste sukienki, ale w niezwykle wyrazistym kolorze i to on sprawia, że kreacja jest zapamiętywana na długo. Tak było w przypadku sukni z Wimbledonu z 2024 roku w kolorze fioletowym. Dwa lata wcześniej księżna zaprezentowała się w podobnym fasonie, ale w żółtym kolorze. Kreacja ta również odbiła się szerokim echem w świecie mody.

Wtedy to sukienkę z krótkim rękawem (zdobioną dużą, wyróżniającą się kokardą na lewym ramieniu) księżna Kate stylizowała wraz ze wstążką All England Lawn Tennis and Croquet Club, a także parą prostych białych czółenek i okularami przeciwsłonecznymi.