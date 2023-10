Spis treści: 01 Styl księżnej Kate

02 Księżna Kate w niecodziennej stylizacji. Uwagę zwraca marynarka

Księżna Kate dobrze wie, co założyć, by zachwycić. Nie bez powodu jest określana mianem ikony stylu. Powstał również termin "efekt Kate", który jest odpowiedzią na fenomen stylizacji księżnej. Ubrania, które zakłada na oficjalne wydarzenia, szybko znikają później ze sklepów. Jej styl cenią nie tylko Brytyjki - w końcu elegancja i klasyka są cenione w różnych zakątkach globu.

Styl księżnej Kate

Zdjęcie Księżna Kate to współczesna ikona stylu / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Stylizacje żony księcia Williama wpisują się zarówno w trendy, jak i królewską etykietę. W czym tkwi sekret jej stylu? W garderobie księżnej Walii znajdują się zarówno ubrania i kreacje od topowych projektantów, jak i tańsze rzeczy z sieciówek. Tym samym księżna udowadnia, że wcale nie trzeba wydawać sporych sum na to, by prezentować się elegancko i z klasą. Kate nie ma nawet problemu z tym, by w danej stylizacji pojawiać się kilka razy.

Ostatnio księżna Kate oczarowała prostą stylizacją, na którą złożyły się prążkowany kremowy sweter i prążkowana spódnica o długości midi, która podkreśliła jej sylwetkę. Całość uzupełniła szpilkami w podobnym odcieniu, niewielką torebką i delikatną biżuterią. Instagram Post Rozwiń

Księżna Kate w niecodziennej stylizacji. Uwagę zwraca marynarka

Zdjęcie Księżna Kate zaskoczyła stylizacją / Max Mumby/Indigo/Getty Images / Getty Images

Księżna Kate zazwyczaj stawia na elegancję. Tym razem zdecydowała się na bardziej sportowy look. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu widzimy ją niezwykle rzadko. W miniony wtorek na całym świecie obchodzony był Dzień Zdrowia Psychicznego. Kate i William są od lat zaangażowani w różne działania związane z tym tematem.

Tym razem para wzięła udział w forum dla młodych ludzi w Birmingham. Natomiast w czwartek odwiedzili ośrodek sportowy w Marlow. Wzięli udział w "warsztatach sprawności psychicznej" i "goalballu" - sporcie paraolimpijskim, który jest skierowany do osób niewidomych i słabowidzących. Księżna Kate ubrała białą bluzkę, dopasowane jeansy i sportowe buty. Uwagę zwracała przede wszystkim marynarka w kolorze indygo ze złotymi guzikami. Ten elektryzujący akcent z pewnością dodał stylizacji charakteru. Tym sposobem księżna udowodniła, że bezbłędnie potrafi łączyć wygodę z klasyką i elegancją.

