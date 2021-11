9 stycznia 2022 roku księżna Kate skończy 40 lat. Pomimo upływu czasu i tego, że urodziła trójkę dzieci, udaje jej się jednak zachować młody wygląd oraz zgrabną sylwetkę.



To, że praktycznie się nie starzeje to jedno, ale można wręcz odnieść wrażenie, że Kate Middleton wraz z wiekiem tylko wypiękniała.



Podczas tegorocznej gali Royal Variety Performance trudno było oderwać od niej wzrok. Wyglądała świeżo i stylowo.



Jak ona to robi? Złośliwi twierdzą, że uroda księżnej Kate nie może być jedynie wynikiem matki natury i, siłą rzeczy, jeśli tak wygląda, to po prostu musiała korzystać z zabiegów medycyny estetycznej.





Czy księżna Kate miała operację plastyczną? Ekspertka od urody rozwiewa wątpliwości!

Ekspertka od urody Laura Kay, która jest wizażystką i założycielką Laura Kay London, wyznała w rozmowie z "Daily Mail", że świeży i promienny wygląd twarzy Kate Middleton to wcale nie zasługa botoksu, a specjalnego podkładu o wyjątkowej konsystencji, który "zapewnia lekkie krycie, ale doskonale nadaje się do ukrycia wszelkich drobnych niedoskonałości".

Zdjęcie Niektórzy uważają, że twarz Kate zmieniła się na przestrzeni lat / Getty Images

Poza tym księżna zastosowała kilka makijażowych trików, które optycznie ją odmłodziły.

W jej brzoskwiniowym make-upie nie zabrakło tuszu do rzęs, który dokładnie pokrył każdą rzęsę Kate, eyelinera oraz jasnego cienia, który odbił światło. Rumieniec na policzkach i błyszczące usta w odcieniu wpadającym w czerwień też zrobiły swoje.



Jakie triki jeszcze stosuje Kate Middleton, aby świetnie wyglądać?

Księżna Cambridge swój rewelacyjny wygląda podczas gali Royal Variety Performance w Royal Albert Hall, niewątpliwie zawdzięcza również pięknej cekinowej sukni od Jenny Packham i subtelnym lokom, opadającym na jedno ramię.

