Księżniczka Katarzyna-Amalia zaskoczyła poddanych

Kim Kardashian rozkwita! Co za zdjęcie!

Paulina Młynarska mówi o przemocy wobec kobiet

Salma Hayek odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Sław. Co za kreacja!

Anna Mucha pochwaliła się zdjęciem! Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół! Księżniczka Katarzyna-Amalia to ulubienica Holendrów, córka króla holenderskiego Wilhelma-Aleksandra i królowej Maksymy, a także wnuczka królowej Beatrycze.

Jest także prawowitą następczynią tronu, która niebawem osiągnie pełnoletniość. Przyszła monarchini będzie obchodziła urodziny 7 grudnia i wówczas jej tytuł zostanie sformalizowany.



Okazuje się, że sama Katarzyna-Amalia nie czuje się gotowana objęcie tronu, bo do tej pory wiodła bardzo normalne, przeciętne życie, o co zadbali jej rodzice.



Do tej pory uczyła się jak każda nastolatka, ale także dorabiała sobie do kieszonkowego. Księżniczka poznała wartość pieniądza i wie, czym jest ciężka praca, bo pracowała jako barmanka!



W pracy uzyskała nawet nieco zabawne przezwisko - "królowa koktajli". Holendrzy bardzo cenią sobie takie podejście zarówno całej rodziny królewskiej, jak i samej Katarzyny-Amalii do pracy i pełnienia swojej funkcji w przyszłości.



Tu na uwagę zasługuje fakt, że księżniczka odmówiła korzystania z królewskiej pensji. Zrzekła się ona otrzymywania rocznego przychodu o wartości jednego miliona euro. Ta decyzja wywołała ogromną burzę w holenderskich mediach i zadziwiła samego premiera Holandii.



Reklama

Księżna Kate powinna uczyć się od księżniczki?

Trudno tutaj nie mieć skojarzeń z brytyjską rodziną królewską, gdzie niekiedy poszczególnym członkom monarchii zarzucana jest zbytnia rozrzutność. Dodatkowo stylizacje, które często wybierają księżna Kate, czy księżna Camilla kosztują krocie i są kupowane z królewskiego budżetu.



Jak widać dużo starsza od księżniczki Katarzyny-Amali Kate mogłaby się od niej wiele nauczyć!

Zdjęcie Ojciec jest dumny z tego, jak wychował córkę na przyszłą królową / Patrick van Katwijk / Contributor / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate nigdy nie pracowała jako barmanka, w przeciwieństwie do holenderskiej księżniczki / Pool / Pool / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate Middleton na premierze "Spectre" INTERIA.PL

***

Zobacz również:



Barbara Kurdej-Szatan straci sporo pieniędzy przez skandal! Podano kwotę



Krzysztof Jackowski ujawnia, jakie będzie Boże Narodzenie! Wstrząsające słowa



***