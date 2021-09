Kylie Jenner w końcu nie ukrywa ciążowych krągłości!

Kylie Jenner w ciąży! Pokazała brzuszek!

Kylie Jenner i Travis Scott spodziewają się drugiego maluszka - ta wiadomość obiegła media kilka tygodni temu.

Radosną wiadomość światu nie zdradziła jednak Kylie, a jej matka - Kris Jenner. Przyszłym rodzicom pozostało jedynie potwierdzić plotki, co też się wydarzyło.



Do tej pory jednak przyszła mama ukrywała rosnący brzuszek, ale trudno już jej zakryć coraz to pełniejsze kształty.



Dlatego na jej profilu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia, gdzie Kylie chwali się rosnącym pod jej sercem maluszkiem!



Gwiazda pokazała zdjęcie, do którego pozuje w kusym topie i długim, jesiennym trenczu. Widać, że poród zbliża się wielkimi krokami, lecz para nie zdradziła na kiedy dokładnie przewidywany jest termin przyjścia malca na świat.

