Kylie Jenner pochwaliła się nową fotką w niedzielę, ale nie zdradziła jeszcze płci dziecka. Mimo to, fani są przekonani, że słynna para doczekała się synka - ma o tym świadczyć niebieskie serduszko dołączone do postu.

Celebrytka, znana z udziału w programie E! "Z kamerą u Kardashianów" jest już mamą czteroletniej Stormi. Modelka wielokrotnie przyznawała w wywiadach, że świetnie spełnia się w tej roli, mimo że związek z ojcem dziecka nie należy do najłatwiejszych...



Kylie Jenner i Travis Scott: Historia związku

Kylie Jenner i Travis Scott po raz pierwszy pokazali się razem w kwietniu 2017 roku na festiwalu muzycznym Coachella. 19-letnia wtedy Jenner i 24-letni raper spacerowali razem, trzymając się za ręce, a już kilka dni później o ich związku pisały media na całym świecie. Tydzień później Jenner i Scott zostali też sfotografowani podczas meczu koszykówki między Houston Rockets a Oklahoma City Thunder i, jak napisał magazyn "People", "trzymali się mocno za ręce, a Kylie chciała, aby ludzie widzieli, że są razem”.

Zdjęcie Kylie Jenner i Travis Scott podczas pamiętnego meczu / USA TODAY Network/Sipa USA/East News / East News

Pierwszym poważniejszym wyznaniem miłości były... identyczne tatuaże w kształcie motyli, które modelka i raper zafundowali sobie na kostkach. Stało się to wkrótce po tym, jak Travis wydał swój singiel „Butterfly Effect".

We wrześniu gruchnęła wiadomość, że słynna modelka jest w ciąży i, choć para nie potwierdziła tych rewelacji, to media miały dowody na to, że podzieliła się już tą nowiną z najbliższymi przyjaciółmi. Po miesiącach spekulacji, w niedzielę Super Bowl (4 lutego) Jenner ogłosiła na Instagramie narodziny pierwszego dziecka, dziewczynki urodzonej trzy dni wcześniej.

- Wiedziałam, że muszę przygotować się do tej życiowej roli w najbardziej pozytywny, bezstresowy i zdrowy sposób, jaki znam

- zdradziła, tłumacząc, dlaczego do końca utrzymywali wszystko w tajemnicy.



Szczęście nie trwało jednak zbyt długo - w 2019 roku para rozstała się, a Kylie oficjalnie wypowiedziała się na ten temat jesienią:

- Travis i ja jesteśmy w świetnych stosunkach, a naszym głównym celem jest teraz Stormi

- dodając, że przyjaźń, która wciąż ich łączy, jest dla niej priorytetem.



W czerwcu tego roku Kylie Jenner i Travis Scott pojawili się razem na czerwonym dywanie podczas Parson Benefit, gdzie Scott doceniony został za przedsiębiorczość, promowanie sztuki oraz walkę o zrównoważony rozwój i sprawiedliwość np. w handlu. Podczas swojej przemowy wyznał miłość nie tylko córce, ale także obecnej tam partnerce i podsycił tym plotki o ich pojednaniu. We wrześniu było już jasne, że para spodziewa się drugiego dziecka.



Dziś wiemy, że para znów jest szczęśliwa i zaczyna nowy rozdział w życiu z kolejną pociechą u boku. Trzymacie za nich kciuki?



