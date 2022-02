Lottie Moss zmarnowała swoją karierę? Jak dziś wygląda życie młodszej siostry Kate Moss?

Lottie Moss od kilku lat budzi ogromne kontrowersje w show-biznesie. Wiele osób spodziewało się tego, że powtórzy ona sukces Kate Moss, które swego czasu była jedną z najjaśniejszych gwiazd sesji zdjęciowych i światowych wybiegów.

Katarzyna Tusk pokazała młodszą córkę. "Mój pączek" Młodsza siostra modelki miała jednak na siebie inny pomysł, który nie do końca spodobał się rodzinie Lottie Moss. Gwiazda postanowiła wykorzystać swoją urodę w sesjach zdjęciowych oraz nagraniach, które przeznaczone są dla osób dorosłych.

Niektórzy komentują tę decyzję, jako zmarnowanie potencjału Moss. Czy jest tak w rzeczywistości? W 2016 roku anielska piękność pojawiła się na majowej okładce "Vogue Paris". Przed obiektywem Mario Testino. Lottie Moss pozowała wówczas w złotej kreacji od Saint Laurent. Przed nią była świetlana przyszłość.

Trzeba przyznać, że podobnie jak w czasach swojej świetności Kate, Lottie Moss zachwyca urodą.

Lottie Moss i jej odważne zdjęcia. Nie wszyscy są zachwyceni

Bardziej stonowane zdjęcia publikuje ona w swoich mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją 434 tysiące fanów, a liczba ta stale rośnie!

Tym razem piękna modelka pochwaliła się zdjęciem w białym bikini, które trzeba przyznać - więcej odkrywa, niż zakrywa.

To wystarczyło, by rozpalić wyobraźnię internautów, którzy nie szczędzili pięknej Lottie Moss komplementów w komentarzach. Jednak nie zawsze w komentarzach pojawiają się same pozytywne słowa.

Kiedy Lottie Moss zdejmuje z siebie ubrania, pojawiają się i takie zdania:

"Jaki jest cel odsłaniania swojego ciała za darmo? Po prostu tego nie rozumiem", "Czy twoja szykowna siostra SUPERMODELKA nie jest tym zawstydzona? I odwołujesz się do niej w swojej biografii. Musi być upokorzona", "Czy twój ojciec cię nienawidził? Proszę po prostu idź i skorzystaj z terapii, której tak desperacko potrzebujesz!" - można przeczytać pod zdjęciami Lottie Moss.

Ona sama jednak nie zwraca uwagi na przykre słowa, a rodzina nie komentuje jej życiowych wyborów.

Instagram Post

