Lucie Rose Donlan to 23-letnia piękność, która swoim pojawieniem się w "Love Island" wywołała spore poruszenie. Blond modelka okazała się być w dodatku surferką i widzowie z miejsca zakochali się w tej dziewczynie.

Obecnie to narzeczona Luke'a Mabbotta, również uczestnika miłosnego show.

Fani uwielbiają śledzić tę dwójkę w mediach społecznościowych, ale ostatnio to nie ich wspólne zdjęcie, czy nagranie wywołało burzę w komentarzach, a zdjęcie do którego pozuje sama Lucie.



Modelka opublikowała zdjęcie z Malediwów, gdzie stojąc na pomoście, pozuje w czarnym bikini. Gwiazda zaprezentowała tym samym idealną sylwetkę, którą zawdzięcza uprawianiu surfingu.



Wielu panów wzdycha do pięknej Lucie, ale jej serce już jest zajęte. Luke oświadczył się gwieździe podczas wycieczki do Finlandii. Zrobił to w niezwykle romantyczny sposób, pytając czy zostanie jego żoną, gdy na niebie pojawiła się zorza polarna.



Sama Lucia wspomina ten moment ze łzami wzruszenia i przekonuje, że piękniejszych zaręczyn nie mogła sobie wyobrazić.





