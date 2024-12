Jennifer Lopez w dżinsie i kowbojskim kapeluszu. Znów lansuje trendy?

Każda ze stylizacji, którą gwiazda przygotowała na swój pobyt w Aspen zasługuje na osobny artykuł. Było luźno, czasem na sportowo, ale zawsze bardzo luksusowo! Dziennikarze wyśledzili, że J.Lo wybrała się do restauracji White House Tavern w podszytej futrem parce Nicole Benisti wartej prawie 1700 dolarów oraz butach Brunello Cuchinelliego. Miała też na sobie sweter Chanel z ozdobnym warkoczem z kolekcji Coco Neige, za który musiała zapłacić ponad 4100 dolarów.

Innym razem gwiazda zdecydowała się na czarną, puchową kurtkę, do której dobrała śniegowce z futerkiem i długi czarny sweter z golfem oraz białym wzorem. Uwagę zwróciły też ogromne, czarno-białe okulary. To właśnie w tej stylizacji Lopez wybrała się do sklepu Kemo Sabe, słynącego z kapeluszy, butów i innych dodatków w stylu kowbojskim. Jak się okazało, zrobiła tam zakupy!